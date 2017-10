Caviares en Justicia

-Renuncia Thorne al MEF. Renuncia Zavala al premierato. Renuncia Álvaro Quijandría a Proinversión. Y ahora Pablo de la Flor a la Reconstrucción con Cambios... Todos ellos con excelentes pergaminos académicos y laborales.

¿Qué está pasando con el “dream team” de la tecnocracia peruana? ¿Es tan indomable el chúcaro Estado peruano que dejó Humala, con muchos más papeleos y con el cargo de ministro disminuido en autoridad, porque Nadine les trataba como a sus mayordomos y les igualó al resto de funcionarios? Si estos delanteros no pueden anotar… ¿quién puede entonces? El propio PPK ha resultado un Claudio Pizarro...Otros argumentarán que simplemente es tener tacto y carácter para firmar, poniendo de ejemplo al exitoso ministro Bruno Giuffra. También es cierto que De la Flor la tenía complicada desde que Meche Aráoz entró al premierato, pues era bien conocido que tuvieron un fuerte cortocircuito profesional años atrás, cuando él era viceministro y ella funcionaria. Y que César Acuña, aliado del Gobierno, también le movía a las autoridades norteñas en contra.

Y hablando de Acuña… ¿Él es ese “tío Acuña” que aparece mencionado en una grabación, arreglando con plata el partido entre Unión Huaral y César Vallejo en la segunda división?

-¿Sabían ustedes que quien revive todo esto lío de El Frontón contra la Marina en el TC es el procurador Luis Huertas Guerrero, ex de la ONG ultracaviar CAJ, desde el Ministerio de Justicia? Y en Justicia también trabaja el procurador Iván Bazán Chacón, ex de la ONG rojicaviar Fedepaz. No me extraña que estos hayan laborado con la caviarona Marisol Pérez Tello y sus antecesores humalistas, pero sí con su sucesor Mendoza. ¡Urge descaviarizar el Estado! ¿Ni para eso sirven el presidente de lujo o el Congreso naranja? Qué tal derecha tenemos…