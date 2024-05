El conductor de televisión Paco Bazán ha declarado en las últimas semanas sobre su voto de castidad luego de que sus “malos comportamientos” lo alejaran de su esposa. En su búsqueda por recuperarla, él ha optado por actuar como si continuara en pareja.

Sin embargo, sus revelaciones le estarían pasando factura. La noche de ayer se presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para hablar sobre el acoso que viene recibiendo por parte de mujeres que llegan a mandarle fotografías subidas de tono.

“Hay cosas que han cambiado en mi vida. Mira desde que anuncié que vivía en castidad, créeme que han pasado cosas increíbles. Si antes no me miraban, de pronto empezaron a llegar ‘packs’”, comentó el también actor.

“Te lo prometo (a Magaly) al Instagram, mujeres desnudas en videos, pero yo, firme, daba ‘eliminar’”, añadió para asegurar que no se queda con el material gráfico que recibe.

No valoró a su esposa

Desde hace varios meses, el conductor deportivo Paco Bazán no ha ocultado interés por recuperar a su esposa Janice, de quien poco se sabe y a quien conoció en su juventud. Hace algún tiempo también reveló que en el afán de reconquistarla ha optado por la castidad y se ha acercado más a Dios.

El exarquero de Universitario reflexionó sobre su comportamiento y admitió que fue un mal esposo: “Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos”, expresó.

Sobre su acercamiento con Dios

“Yo toqué fondo. Fui salvado por Jesús, Él me encontró una madrugada en la que estaba destrozado… Si me daban una pistola, yo me disparaba (…) Solo me quedaron dos amigos, uno vive en España y al otro lo descubrí, Santiago. Él se convirtió en mi paño de lágrimas y me dio soporte. Sabía que estaba en la lona, empezó a llamarme y a rescatarme”, explicó.

Bazán informó que se encontraba en abstinencia de alcohol, sexo y alejado de “malas influencias” que no le sumaban nada en la vida.

