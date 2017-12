Ya acepten y dejen de fregar

Los izquierdistas peruanos son la gente más picona, chicha y tercermundista que existe. El presidente de la República puede constitucionalmente indultar a quien le dé gana, cuando le dé la gana, como le dé la gana y hasta pactando si le da la gana. ¡Acepten el indulto y no jodan más!

- Dado que los jesuitas latinoamericanos suelen ser rojimios y este Papa parece andar en esa onda (encima es un argentino “progre”), no les sorprenda que cuando venga Bergoglio termine soltando algo en contra del indulto a Fujimori y encienda aún más los ánimos. Bastaría con que Bergoglio manifieste algunas de esas expresiones que dan para cualquier interpretación que suelen decir los clérigos para que los caviares se agarren de eso.

- Según me cuentan los propios congresistas oficialistas, el ex premier Zavala ha sido el principal consejero de PPK en esta crisis. Zavala ya probó, con creces, que es un cero a la izquierda y no creo que PPK siga gobernando por mucho tiempo más si continúa escuchando solo a su chocherita.

- Después de haber consultado la sentencia a Fujimori desde España y de ser el principal sospechoso de una fea historia en la agenda de Nadine, el juez San Martín debería ser la última persona en el planeta que opine sobre el indulto a Fujimori. ¡Poca vergüenza!

- Les agradezco a todos los rojicaviares, socialconfusos, resentidos sociales y “espermatozoides” caminantes que desde las redes sociales me hacen pasar varios “momentos Kodak” con sus iracundos comentarios sobre mis columnas. ¡Es tan delicioso irritarles! ¡No dejan de leerme! Reconozco que estuve inspirado estos últimos días y les prometo que seguiré poniendo todo de mi parte para joderles y entretenerme así más que con una buena serie de Netflix. ¡Espermatozoides caminantes, son mi “Black Mirror”! ¡Jua, jua, jua!