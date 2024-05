Las inundaciones en Brasil han traído gran zozobra al país sudamericano. Las intensas lluvias han provocado una gran tragedia que, hasta el momento, ha cobrado la vida de 90 personas. Pero no solo las personas sufren con el desastre, sino también los animales.

Un video subido a las redes sociales mostró los angustiantes momentos que están pasando los perritos, quienes tienen que subir a los techos de las casas para no ahogarse.

Su instinto de supervivencia también los ha obligado a buscar comida en la basura y entre los escombros de las viviendas, pues el desastre ha arrasado con todo a su paso.

🇧🇷 | Los animales también se están viendo gravemente afectados por la tragedia al Sur de Brasil.



Las imágenes muestran a perros aferrados en techos de las casas, hambrientos y luchando por su supervivencia en medio de las graves inundaciones. pic.twitter.com/AHtcFjy0el — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 6, 2024





El presidente de Brasil, Lula da Silva, presentó un decreto al Congreso para acelerar la transferencia de recursos al estado sureño Rio Grande do Sul. En esta región, se han reportado al menos 90 muertos a causa de las inundaciones producidas por intensas lluvias de la última semana.

Por su parte, el Senado brasileño señaló el lunes que se revisará el decreto enviado por el Ejecutivo que permite la entrega de créditos provisionales, así como las negociaciones para suspender pagos mensuales de deuda del estado a la federación e incentivo económicos para el sector productivo.

El mandatario brasileño aseguró que la “tragedia climática” en la región no ha terminado aún, debido a que el agua de las inundaciones se estaría trasladando hacia otros municipios.

“Es una tragedia climática cuya dimensión nadie imaginaba y no acabó. El agua está bajando a otros lugares y va a llegar a otros municipios, y eso es muy grave”, indicó.

De acuerdo a Defensa Civil, la emergencia climática en Rio Grande do Sul ha dejado al menos 90 muertos y 132 desaparecidos, así como a alrededor de 1,4 millones de personas afectadas.

“Es muy triste (...) pero quiero garantizarles que el Gobierno federal hará todo lo posible para recuperar a Rio Grande do Sul porque Brasil necesita a Rio Grande do Sul. No faltará empeño por nuestra parte”, indicó el jefe de Estado.

La catástrofe se produce ante el aumento del caudal de los principales ríos de Rio Grande do Sul, que ha afectado 388 municipios y generado que cerca de 200 mil personas dejen sus hogares ante las inundaciones. Este aumento de lluvias ha sido atribuido al fenómeno de El Niño, que produce el calentamiento de los mares y bloquea las corrientes frías.





