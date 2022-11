Un argumento que a veces he escuchado a favor de que Castillo permanezca en la presidencia hasta el 2026 es que Antauro o un radical semejante ganaría si unas elecciones se diesen ahora. Es un riesgo cierto, pero las elecciones en el Perú casi siempre son una tirada de dados cargados de incertidumbre, así que no es ninguna novedad que pueda salir cualquiera en cualquier momento, sea ahora o en el mismo 2026. Sorpresas impensadas como Fujimori I, Castillo y PPK o el regreso increíble de Alan II sobran como argumentos.

El “electarado” es tal como es de imprevisible y no queda más que convivir con esos riesgos. Como ya escribí más de una vez, hasta el Pato Donald puede salir elegido en el Perú (y sería mejor gobernante que Castillo). Por otro lado, Antauro no puede postular. Y si postula, posiblemente no sacaría mucha votación más allá del sur y la sierra central. Claro que el problema podría ser que, con candidaturas atomizadas, este orate pase a la segunda vuelta con muy poca votación (como sucedió con Castillo).

Pero no creo que sean taaaaan imbéciles de elegirle en una segunda vuelta (aunque en el Perú TODO es posible). De todas formas, siempre habrá un momentáneo grupo político folclórico con cierta representación política, tal como pasó con el Frepap o Perú Libre. Dicen que Such is life in the tropics (“Así es la vida en los trópicos”, una burla anglo sobre el Tercermundismo incomprensible) y el Perú es muy, muy “tropic”. Otros aducen que hay que esperar hasta el 2026 para poder armar un frente de moderados, con un solitario candidato presidencial y buenos equipos técnicos. Soy escéptico en el Perú de tales esfuerzos. No veo tal abnegación política y ya vimos cómo el “electarado” prefirió en 1990 a un desconocido sin equipo, en la peor crisis republicana, en lugar del Fredemo de Vargas Llosa. Castillo simplemente tiene que largarse ahora mismo, junto a su banda, porque es un inepto corrupto que está destrozando al país. Ya veremos después a quién eligen.