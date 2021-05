Isabel Díaz Ayuso es la mujer que ha arrasado en las elecciones de la Comunidad de Madrid.

En marzo anunció sorpresivamente la disolución de su gobierno. Se adelantó a quienes le movían el piso.

A su anuncio le siguió la sorpresiva renuncia del vicepresidente del Gobierno nacional, Pablo Iglesias. Entendió que la izquierda lo necesitaba para sacar a la derecha del poder. Grave error.

Esta búsqueda de enfrentamiento entre las izquierdas y las derechas, que fue la estrategia seguida contra Ayuso, es lo que ha teñido, con las peores formas, los 15 días de campaña electoral.

“Hay que derrumbar al fascismo”, clamaron. ¿“Fascismo”? A veces conviene respetar el significado histórico de las palabras. “Hay que defender la democracia frente a la derecha”. ¿Es que la derecha no es democrática? Se valieron de artimañas que supusieron un insulto a la inteligencia de los madrileños. Y, en definitiva, la izquierda no entendió el sentir de la calle.

No es que Ayuso haya ganado. Ha arrasado. Ella sola suma más votos que toda la izquierda junta.

Provocó el cese de Pablo Iglesias y nada menos que su salida de la política. Aunque no me convenció como político, su gesto le honra.

El gran perdedor es el Partido Socialista de Pedro Sánchez. 100,000 de sus votos fueron a la Ayuso, y quedó un millón por debajo de ella, cuyo mensaje fue “libertad o comunismo”. En unos tiempos marcados por las restricciones de la pandemia, el slogan, aunque discutible, tuvo la virtud de invocar a la ilusión del electorado. En el siglo XXI hay mensajes e intenciones que ya no calan. Se busca trabajo, no subvenciones; libertad económica, no planificación estatal; salud pública, no coartadas populistas ni invocadoras de un anticuado izquierdismo.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuál es la mejor película de Star Wars?