(Columna colaborativa por IDAT - ZEGEL)

Desde las cáscaras de fruta hasta las botellas de plástico, cada residuo tiene una historia de cómo llegó a nuestras casas y también de cómo terminará su ciclo de vida. Y, nuestras rutinas más domésticas y quizá insignificantes son las que definen en comunidad en qué condiciones viviremos en el corto y largo plazo.

Imagina tu cocina, recetas, tappers -ya no de plástico, mejor de vidrio que dura más-; frutas, verduras y alimentos menos procesados; menos servilletas de papel, más de tela reutilizables; más contenedores para separar residuos -una compra única que en comunidad también genera un proceso más limpio para los recicladores-. Para acudir a los números, en 2022, según el Ministerio del Ambiente, se logró que un 84.4% de los envases domésticos ligeros fuesen reciclados, un incremento considerable comparado con el 78.8% de años anteriores.

Y si llegaste a este punto, ¿por qué detenerse ahí? Los frascos de vidrio que a menudo descartamos pueden convertirse en maceteros para plantas que mejoran nuestros espacios. Y esos polos viejitos con huequito pueden tener una segunda vida como paños de limpieza ecológicos. En nuestro día a día, ya habríamos integrado el pensamiento de segunda oportunidad.

Dado que en este párrafo ya estás pensando en crear el hábito en casa, ¿por qué no llevarlo al trabajo? Iniciativas como aprovechar más la tecnología y virtualidad y menos el papel; usar botellas reutilizables para el agua -y cuidarlas para que no se pierdan; contar con iluminación inteligente en nuestras empresas, que nos ayuda también a ahorrar en presupuesto. Al final, podríamos terminar haciendo un Plan de ecoeficiencia y gestión de residuos y lograr un impacto que no imaginábamos.

En Perú, a pesar de que la cultura de sostenibilidad todavía está en desarrollo, cada vez más personas y empresas están adoptando prácticas de reciclaje y otras prácticas medioambientalmente amigables, pero también socialmente empáticas y potentes.

Desde Zegel, IDAT y Corriente Alterna hemos empezado a generar una cultura de reciclaje y sostenibilidad con nuestros estudiantes y actores relevantes a través de lo que mejor sabemos hacer: educar y transformar.

Aprovechemos el Día Mundial del Reciclaje para empezar a registrar cada pequeña conquista relacionada una mirada más sostenible. Nos dará mayor bienestar como comunidad, pero también nos generará un propósito personal.