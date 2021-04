Cuando entro a Netflix, Prime Video u otra de las varias opciones de plataformas de streaming que hay hoy, siempre hay una ilusión por encontrar algo que no haya visto antes. Algo nuevo que justo calce con mis gustos e intereses del momento para satisfacer mis necesidades, pero son raras las veces donde logro este cometido y en muchos casos acabo viendo algo repetido.

Los usuarios nos podemos pasar horas decidiendo qué ver y la toma de decisión puede ser frustrante porque queremos encontrar el match perfecto. Una película o serie hecha a medida para nosotros. El otro escenario es tener que enfrentarnos a 120 minutos de un contenido que no nos encante, sabiendo que pudimos haber tomado una mejor decisión. Es un micro FOMO (miedo a perderse algo).

Este es un ejercicio cotidiano, por el que millones de peruanos pasan todos los días y que causa indecisión ante la incertidumbre de no saber qué hay detrás de su decisión. Ahora imagínate a esas personas, con déficit de cualidades de toma de decisión, ante la decisión de elegir un presidente para los próximos 5 años.

Otros países la tienen más fácil. Los gringos tienen que elegir entre 2 partidos. O te gusta uno, o el otro. Nosotros tenemos 18 candidatos a la presidencia del Perú este 11 de abril y cada uno busca un nicho en vez de una masa electoral. Un elector responsable leería los planes de gobierno de cada uno para sacar sus propias conclusiones. Pero ¿Cuántos electores responsables hay?

Al igual que en Netflix, el electorado busca recomendaciones entre las mismas plataformas que le ofrecen a los candidatos, consejos de sus amigos o que la experiencia pasada dicte su decisión según sus gustos anteriores. Aun así, no logra convencerse porque teme que su decisión sea la incorrecta. El resultado es que casi el 40% de los electores no saben a quién elegir o no quieren elegir a nadie.

Somos una sociedad que encuentra mucha dificultad tomando decisiones tan triviales como lo que uno quiere hacer en la próxima hora y ahora, en medio de la peor crisis económica y sanitaria de las últimas décadas, encaramos una elección para decidir quién será el líder del país por los próximos 5 años o hasta que se le vaque, porque también estamos mal acostumbrados a no terminar las cosas y apretar el botón de restart como si fuera una consola de videojuego. Esto no es ficción, decidamos bien.

