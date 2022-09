Al momento de escribir estas líneas, la reina Isabel II del Reino Unido y la Mancomunidad Británica de Naciones (ella es jefa de Estado de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y esas otras cincuenta naciones que fueron dominios y colonias inglesas) acaba de fallecer y la TV española, como la mayor parte de los medios de comunicación, se concentra en su deceso, pues no todos los días muere un personaje de su peso y estatura.

Su edad avanzada (96 años), haber sido afectada por el Covid y la desaparición de su eterno compañero Felipe (otro personaje a su manera) han sido determinantes. Confieso que al enterarme he tenido súbitamente una pena que no me esperaba. Me imagino que eso será por el respeto y admiración hacia alguien que había dedicado casi todos los minutos de su vida a cumplir con su deber hacia su país. Es reiterativo recordarlo, pero por delante de Isabel II han desfilado seis Papas, doce presidentes estadounidenses, doce primeros ministros británicos y decenas de líderes. Sus ojos vieron de cerca a Churchill, a De Gaulle, a Kennedy, a Adenauer y a muchos más. Era un pedazo de historia viviente entre nosotros.

Por allí alguien acaba de sostener en la TV española que con su fallecimiento se podía afirmar que el Siglo XX llegaba finalmente a su fin, lo que tiene mucho sentido. Eso es tan certero como cuando se afirmó que el Siglo XIX acabó en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Siempre me fue curioso que el inicio y el final del apogeo mundial de esta pequeña isla situada al extremo de Europa sucedieron con dos Isabeles. Con Isabel I es que Inglaterra pasa a ser una potencia mundial, mientras que con Isabel II acaba el inmenso Imperio Británico y USA le termina de tomar el relevo, iniciado en 1918, como la superpotencia que domina al mundo. Y le sucede Carlos III.

Ojalá que le vaya mejor que con los dos reyes Carlos de Inglaterra anteriores; Carlos I acabó decapitado y Carlos II tuvo un reinado bastante accidentado.