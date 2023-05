Laura Bozzo volvió a aparecer en el ojo público. Ahora, la ex conductora de televisión se pronunció contra quien es la reina consorte de Inglaterra, Camila Parker, tras la coronación de Carlos III el día de hoy. La peruana criticó a la monarquía inglesa a través de sus redes sociales y aprovechó para recordar a la princesa Diana

Para Bozzo, la que debería ser considerada como reina consorte es Lady Di, pues es la integrante de la realeza de Inglaterra que mejor relación tuvo con el pueblo de su país, además de mostrar gran nobleza y carisma con las demás personas. Por ello, la antigua conductora de espectáculos expresó su posición en su cuenta de Instagram.

“Hoy todo el mundo que te amamos te coronamos Reina de Corazones por tu sencillez humildad amor a los más necesitados por tu valor de enfrentar a una menarquia podrida pudiste hacerte la tonta ignorar que sabias que Carlos tenía a Camila como amante pero no te revelaste ejemplo para las mujeres alzaste la voz si no lo hueras hecho como tantas que se hacen las que no saben nada hoy serías la reina el mundo te rinde homenaje y en mi caso te mando lluvia de bendiciones hasta el cielo por siempre nuestra REINA”, escribió Laura en su perfil.

Además, Bozzo realizó otra publicación en la que llamó ‘bruja’ a Camila Parker por los daños que su relación le habrían causado a Diana de Gales, alegando que ellos le hicieron ‘daño’ provocando que no cumpla con todo lo que tenía que hacer.

