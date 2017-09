Un año después del terremoto del 19 de setiembre de 1985, en México se expidieron leyes para que las próximas edificaciones cumplieran con requisitos mínimos de construcción para enfrentar mejor los sismos. 32 años después, los edificios se cayeron y la historia, al parecer, se volvió a repetir.



Tras el sismo del pasado martes, al menos 47 edificios se derrumbaron en la Ciudad de México. Una de esas construcciones fue el Colegio Enrique Rébsamen.

Resulta que la construcción, donde supuestamente había quedado atrapada la niña fantasma Frida Sofía, tiene más de 40 años de haber sido construida, mientras que la parte que se derrumbó no tiene más de 3 años.

¿Cómo se explica algo así?

El portal mexicano SinEmbargo consultó con vecinos testigos de los derrumbes y también con especialistas. Los vecinos coincidieron en que lo viejo está bien construido pero lo nuevo no. Esto, según ellos, porque no se acatan las regulaciones. Por corrupción.

Los especialistas mexicanos consultados por SinEmbargo apoyaron esta versión. El arquitecto Axel Miramontes dijo que "las fallas pueden venir por ejemplo de errores de cálculo desde el proyecto, materiales de baja calidad, ejecución de obra deficiente, sobrecarga de equipos", entre otros motivos.

El arquitecto Claudio Sarmiento dijo que la calidad de la construcción (desde materiales utilizados hasta falta de supervisión de obra) influyó en los derrumbes, pero fue un poco más lejos: "La corrupción (en el sector de la construcción) que puede haber se da en la velocidad del trámite de permisos y en los acabados”.

En ese sentido, el Colegio de Arquitectos de México, mediante la plataforma Construcción sin Corrupción, determinó que la lentitud para la obtención de una licencia de construcción promueve utilizar la corrupción “como un atajo”.

El Colegio de Arquitectos advirtió a SinEmbargo que “en la construcción el tiempo es dinero y resulta más conveniente realizar actos de corrupción para agilizar trámites burocráticos".

El terremoto de México en 1985 dejó en evidencia que las construcciones no estaban preparadas para resistir un terremoto. 32 años después, un nuevo sismo deja en evidencia que no es suficiente con expender leyes si estas no se cumplen. El error salió bastante caro.