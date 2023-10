En medio de la guerra entre Hamás e Israel, la incertidumbre crece minuto a minuto por las miles de vidas humanas que están en peligro. Y si bien cientos de extranjeros y nacionales han huido de Israel para estar a salvo, hay algunos que todavía han optado por quedarse, como es el caso de Alexander Bitterman, un peruano que vive hace más de 25 años allí. Uno de sus temores es que Hezbolá se una a las masacres.

En la mañana del pasado sábado la ofensiva de Hamás contra Israel despertó la preocupación mundial. Misiles lanzados desde Gaza cayeron en territorio israelí, al igual que cientos de niños, jóvenes, adultos mayores y mujeres fueron secuestrados y asesinados a manos del grupo islamista.

Más de 1 200 ciudadanos asesinados y miles de heridos fue el saldo de la milicia palestina y, de parte de Israel, al menos 950 personas murieron a causa de sus posteriores bombardeos.

Cuando inició todo, el peruano Alexander Bitterman estaba en su casa en la ciudad de Harish, al norte de Israel, a diferencia de su esposa e hijos, quienes se encontraban en Ashkelon (Ascalón), una localidad más cerca del ataque palestino.

Donde él estaba no sonaron las alarmas, pero donde su familia sí, por lo que esperó poco más de 24 horas para que ellos lo alcancen y se reencuentren. Cuenta que al principio pensaban que era un ataque con cohetes ‘normal’, como a los que suelen estar acostumbrados.

“En las primeras horas no entendimos la magnitud del ataque. Nosotros estamos muy acostumbrados a los ataques de tipo cohetes acá, por eso hay alarmas. Cuando una suena significa que tienes que ir al refugio en cuestión de segundos, sea comunal o dentro de tu casa. Pero lamentablemente en los asentamientos, que quedan a 2-3 km de la Franja de Gaza, no supieron que no solo eran cohetes, sino que estarían acompañados por un ataque terrestre de más de mil terroristas que tenían el objetivo de entrar a los asentamientos pegados a la frontera. No estaban preparados para aquella masacre”, relata.

A cinco días del ataque, Alexander, quien es director general de Hanoar Hatzioni, un movimiento juvenil mundial judío, asegura que él y su familia está a salvo, pero tienen miedo de que el grupo proiraní Hezbolá abra otro frente contra el país por el norte, en la frontera con Líbano. Este grupo extremista islámico se hizo presente este miércoles 11 de octubre con disparos metiéndose en el conflicto contra Israel.

“Por una cuestión de identificación (tenemos miedo de que Hezbolá) quiera abrir el frente en la zona del norte, ayer vimos ataques en un nivel pequeño. Creo que lo hicieron para mostrar su identificación, pero nadie sabe si realmente quieran abrir una encrucijada en contra de Israel, (Hézbola) tiene una capacidad militar muy grande”, declaró a Perú21.

Cabe agregar que Estados Unidos y sus aliados ya han advertido a este grupo que, si se entrometen en la guerra, van a sufrir las consecuencias. Según CNN. la potencia norteamericana está preparando activos militares para involucrarse si es que se agrava el tema.

Pese a ello, el ciudadano peruano espera que las cosas se apacigüen en máximo un mes y recuerda las anteriores guerras (contra Líbano por ejemplo), las cuales duraron ese tiempo aproximadamente. Señala que no quisiera irse de Israel, pues ha ‘echado’ sus raíces en este territorio asiático: “Nosotros ya nos quedamos aquí, vivo hace 25 años acá, estoy casado, mis hijos nacieron acá y toda mi vida profesional, emocional, mis amigos, es difícil dejar lo que ya construimos como nuestra casa”, remarca el activista judío.

Por último, señala que el gobierno israelí ha hecho un llamado a la unidad dirigido a la oposición y que esta ha respondido de forma asertiva, por lo que espera toda la población se muestre unida ante lo peor.

De todas formas, él y su familia saben que, en caso de cualquier ofensiva, tienen medio minuto para estar a salvo: “Mis hijos, mi esposa y yo sabemos que, cuando recibamos la alerta, tendremos entre 30 y 40 segundos en mi casa para estar a salvo. La vida continúa y entendemos que hay algo aquí que tiene que cambiar y el mundo se está dando cuenta de que este grupo no tiene otro objetivo más que matar”.

VIDEO RECOMENDADO