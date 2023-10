Daniel Levi se sentía bastante orgulloso de sus logros. Valiéndose de sus raíces judías, hace siete años había emprendido el viaje de su vida hacia Israel en busca de nuevas oportunidades. No tardaría en encontrarlas. Con estudios de Medicina en la Universidad Ricardo Palma de Lima, apenas llegó al país de Medio Oriente encontró arropamiento, tanto de primos y tíos, como de amigos que lo hicieron parte de ellos desde el primer momento, permitiendo que la nostalgia por tener a padres y hermanos lejos se acorte y desaparezca de vez en cuando. En siete años, Dani — cómo solían decirle sus primos — logró establecer una familia. Deja en la orfandad dos hijas pequeñas. También tuvo la oportunidad de crecer profesionalmente. Trabajaba en una clínica dentro del Kibutz Be’eri (una especie de villa que albergaba a más de mil residentes) donde vivía junto a su esposa e hijas. Aunque no todo era color de rosa: el lugar no estaba tan lejos de la Franja de Gaza.

Desde Madrid, Steve Levi, primo de Dani, lo recuerda como alguien soñador, “muy choche”, “muy sano” y siempre dispuesto a ayudar. Es por eso que no duda que el último sábado, cuando sonaron las alarmas en Be’eri tras los bombardeos del grupo terrorista Hamás, su primo haya sido uno de los primeros en ir al centro médico para ayudar a los primeros heridos. Sirviendo y como médico. Así fueron las últimas horas del peruano israelí de 32 años.

Médico Daniel Levi atendía a los heridos tras la guerra y no se sabe nada de él.

Daniel Levi Ludmir era médico.

Horas más tarde de aquel fatídico sábado, la esposa e hijas de Dani lograron huir al norte, a Tel Aviv, y ponerse a buen recaudo. De inmediato, intentaron comunicarse con Dani, pero el médico no volvió a contestar más.

Por más de 48 horas, Daniel permaneció como desaparecido. El lunes por la noche, se supo de un grupo de casi cien cadáveres que se encontraron en Be’eri. Daniel no estuvo en este primer grupo, lo que aumentó las esperanzas de sus familiares de hallarlo con vida. La mala nueva llegaría este martes muy temprano: su nombre se había confirmado en un segundo grupo de víctimas.

Los padres de Daniel ya están rumbo a Israel para despedir a su hijo. Será una ceremonia rápida, posiblemente en Tel Aviv. En Israel, las alarmas por misiles terroristas pueden sonar en cualquier momento, obligando que todos corran a los refugios.

EL JOVEN SOLDADO

En Israel, todos los que cumplen los 18 años parten a realizar el servicio militar obligatorio, para luego quedar como reservistas. Esa fue la vida que le tocó al pucallpino Brando David Flores García, que por estos días cumplía labores en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tras llegar al país junto a sus padres en 2017. Tenía pensado iniciar el próximo año una carrera universitaria.

Cumplía una jornada sin contratiempos en su base militar cerca a la Franja de Gaza cuando empezaron a sonar las alarmas. Entre explosiones, corrió inmediatamente a refugiarse en un búnker y tuvo tiempo de llamar a su familia, a sus padres y hermanas, avisarles que se protejan porque el ataque terrorista era inminente. El último mensaje se lo envió a su hermana Mirella, a las 7:15 de la mañana.

En Ramla, una ciudad relativamente lejana a la Franja y “segura”, su familia empezó a impacientarse tan pronto se supo de la magnitud del ataque. En las redes sociales de Mirella aún se puede ver los mensajes desesperados por saber del paradero de Brando. Entre la angustia y la desesperación ayer el Ejército israelí confirmó el deceso del peruano. Murió en combate.

Brando David Flores García, ciudadano peruano en Israel que estaba reportado como desaparecido. (Foto: Facebook)

Sus restos serán enterrados hoy en Neve Zeev, dentro de la zona militar, donde estarán sus padres, Héctor y Nelia, y hermanas. La otra parte de la familia lo llorará desde Pucallpa.

“Mi amado crack, nos encontraremos pronto”, escribió Héctor para despedirse de Brandito, su hijo.

El cuarto día del conflicto terminó ayer con esta lamentable noticia. Entre los muertos y heridos en Israel y Gaza (que suman 1,000 en el lado israelí y más de 800 al interior de Gaza), tres peruanos permanecen desaparecidos. Desde acá, todos esperamos que las buenas noticias por fin lleguen.

DATO

La Asociación Judía del Perú (AJP) lamentó el fallecimiento de Daniel Levi. “Daniel es un héroe (…) decidió arriesgar su vida honrando la medicina que siempre fue su pasión”, escribió la organización en un comunicado.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR