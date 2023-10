Es callado, pero tiene el don de la palabra. Es serio, pero hace gala de un sentido del humor bastante fino y, de hecho, subraya con una leve sonrisa que responde a este perfil “bajo protesta” porque son muy pocas las veces que habla de su vida. Farid Kahhat es conocido por comunicar, analizar y transmitir la información que recoge de los medios más confiables del mundo. Se informa hasta seis horas al día para luego traducir, en términos sencillos, los temas internacionales en los que se interesó desde muy joven; los problemas que aquejan al planeta, sobre todo, los conflictos armados y la naturaleza de estos.

PALESTINO

Nació en Perú y aclara que solo se ha ausentado del territorio nacional en dos momentos, por su doctorado en Austin, Texas, durante 5 años y luego, 6 años más, cuando trabajó en la universidad pública en ciudad de México. “Soy 100% peruano”, dice y, sin embargo, el origen de su interés por los temas internacionales llegó de la mano de su apellido. Tenía 12 años cuando ocurrió la masacre de Munich en manos de una facción de la OLP —la Organización para la Liberación de Palestina—. A su corta edad, Kahhat se encontraba con adultos que le hacían preguntas sobre la guerra que le decían que Palestina no existía. “No era tan precoz”, reconoce, pero cuenta que comenzó a entender que la raíz de la agresividad con la que lo trataban era por el mero hecho de existir. Comenzó a decir que era árabe para ahorrarse problemas, no obstante, tenía también la sensación de que en Lima había cosas que estaban mal, como el racismo, el conservadurismo ético o el machismo.

CIRCUNSPECTO

Sus padres, ambos con el mismo apellido, eran primos lejanos y tuvieron 10 y 11 hermanos cada uno: “Tengo familiares a granel y creo que es una razón por la que preferí no tener hijos”, sonríe, “Kahhats ya hay demasiados en este mundo”. Luego Farid recuerda la escena de una película situada en Argelia donde una persona viaja desde Francia y pregunta si puede tener algo de privacidad, a lo que le responden que en el mundo árabe ni siquiera existe esa palabra. Así explica su gusto por la soledad y la reserva, además de recordar que en su colegio, el Abraham Lincoln, había un profesor, el exsacerdote Mariano Moraguez, quien les enseñó a pensar: “Creo que merece mencionarlo porque nos hacía reflexionar sobre temas sociales y construir un buen argumento”.

COMUNICADOR

Cuenta, el mayor de los tres Kahhat Kahhatt, que su madre logró, a duras penas, estudiar secretariado y su padre no pudo acabar el colegio, cerca a Belén, porque tuvo que dedicarse a la crianza de cerdos al igual que su abuelo: “Ambos, entonces, creían que podían haber logrado más con un nivel superior de estudios y por eso era tan importante que sus hijos siguieran una carrera”, explica. Aun así, sus padres asociaban a los intelectuales con la arrogancia, y Farid, que era muy propenso a la jerga académica en sus primeros años de universidad, buscó expresarse en términos más sencillos: “Yo quería que me entendieran mis familiares… genuinamente quería que supieran cómo pensaba, incluso en mis opiniones de izquierda durante mi juventud que —y no es que reniegue de la experiencia— en una serie de temas han cambiado con el paso del tiempo”. Una lección de humildad, dice, y resalta: “todos tienen derecho a equivocarse y, en la medida de lo posible, hay que estar seguro de lo que se dice antes de hablar”.

Hoy en día, agrega Kahhat, prefiere no definirse porque si dice que es socialdemócrata, hay gente hacia la izquierda que lo negará, y si dice que es liberal, algunos libertarios le dirán que no lo es. “Me importa un carajo”, dice respondiéndose. “Pregúntame qué pienso sobre un tema específico y te diré, pero prefiero evitar denominaciones”, concluye, con esa leve sonrisa llena de humor.

Chispazos

¿Cómo comunicar sobre Palestina desde tu posición?

Créeme que trato de ser imparcial y muchos serán escépticos, pero intento que ni mis opiniones ni mis emociones se filtren en mi análisis que se basa en hechos verificables.

¿Cómo analizas lo que ha hecho Hamás?

Además de ser un crimen de guerra o de lesa humanidad, dependiendo de las circunstancias, ha sido un grave error político. La sociedad israelí estaba profundamente dividida. Los palestinos eran los más interesados en buscar aliados y había una mayoría de militantes del Partido Demócrata que simpatizaba con su causa, pero cuando Hamás hace lo que hace, básicamente todo vuelve a foja cero, se retrocede años… se alimenta la islamofobia.

¿Puede ser que el gobierno de Netanyahu haya descuidado el cerco de seguridad adrede?

Me parece una hipótesis plausible, pero yo no afirmo cosas respecto a las cuales no tengo evidencia, incluso en la hipótesis negada de que Netanyahu era un presidente en la picota, su popularidad estaba disminuyendo y su país estaba dividido por un intento de captura de la Corte Suprema. Aún así, no creo que ni él ni nadie buscara el grado de destrucción salvaje que provocó Hamás.

¿Qué hacer con los fake news? Actualmente, hasta el presidente de Estados Unidos se informa equivocadamente.

La maquinaria israelí de propaganda está tan acostumbrada a lanzar cortinas de humo que las lanza, incluso cuando no las necesita. Nadie está discutiendo que Hamás masacró con crueldad extrema a más de 1,000 civiles, además de 200 soldados aproximadamente, pero en esas circunstancias por qué tienen que inventar un crimen atroz que finalmente no había ocurrido como la decapitación de 40 niños. Estados Unidos inventó una historia similar al invadir Irak, es para decir que lo que tenemos al frente son bestias, no seres humanos.

La bestialidad ya había quedado en evidencia…

Son acciones bestiales y ahí yo daría esta acotación de Piers Morgan: Convengamos que toda muerte civil es condenable, independientemente de quién la perpetre, bajo qué circunstancia. No es más civilizado lanzar una bomba sobre un hospital y matar a 500 personas, ¿no?