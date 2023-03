El conocido cantante de reggaeton, Maluma, rompió su silencio en una entrevista y habló sobre la supuesta infidelidad que habría cometido su ex pareja, Natalía Barulíc, junto a su examigo, el futbolista del Paris Saint-Germain (PSG), Neymar, y reveló cosas impactantes entre bromas.

Cuando el autor de Hawai fue cuestionado sobre dicho tema, respondió que “¿La verdad? Sí, Neymar me quitó a mi novia”, aunque segundos después no resistió la risa y aclaró “no, mentira”, pero la confesión no quedó ahí, ya que al ser repreguntado sobre “¿A los cuántos minutos Neymar estuvo con ella?”, Maluma respondió entre risas: “como a los 30 segundos”.

“Yo terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo”, confesó Juan Luis y recalcó que “como yo digo, cuando uno termina con su pareja, en el momento en el que acaba, es hasta ahí, muere todo: tu mujer ya no es tu mujer, chau y futuro nuevo”.





¿Cuál fue el triángulo amoroso entre Maluma, Natalía Barulíc y Neymar?





Hasta el 2019, Maluma mantenía una buena relación amorosa con su entonces pareja, Natalía Barulíc, y con su amigo, Neymar; sin embargo, todo cambió cuando terminó con ella y a los pocos días comenzaron los rumores de que el futbolista del PSG estaría saliendo con la modelo en medio del lanzamiento de Hawai, éxito urbano que retrata el cambio de pareja.

Tiempo después y aprovechando el cumpleaños número 29 del crack brasileño, Neymar y Natalia oficializarían su relación por medio de una foto publicada en las historias de la modelo donde resaltaba toda la admiración como futbolista y persona que sentía por él.





