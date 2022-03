Gabriela Schrimer es una mujer argentina que logró cumplir su sueño de niña: llegar a su boda en un transporte algo insólito, aunque muy original por cierto. Llegó en un camión decorado como carro de boda, algo que sorprendió a los invitados.

Esta curiosa pero linda hitoria tiene como inicio a la Gabriela de años atrás, cuando era una niña y soñaba llegar al altar en el camión de su padre, Luis, quien se desempeña como transportista. Esto ocurrió en el distrito argentino de Posadas.

“Ella me avisó dos días antes que quería ser llevada a la iglesia en el camión. Habló con la gente de la Municipalidad de Posadas porque no sabíamos si podíamos entrar hasta ahí. Bajamos ahí frente a la Catedral, se hizo la misa, después saqué el camión, fuimos a la costanera, dimos una vuelta y volvimos al hotel” reveló Luis.

Gabriela lo hizo en parte como un homenaje a su padre y su trabajo, el cual en muchas ocasiones hizo que se perdiera fechas importantes con su familia, como los cumpleaños y las festividades.

“Los cumpleaños a veces estaba y a veces no. Muchas veces los fines de años, mis cumpleaños y los cumpleaños de ellos también pasé solo en la ruta. Cuando uno trabaja con flete no puede decir ‘yo mañana me quedo’. Uno tiene que viajar” explicó.

La historia fue grabada y viralizada por DBV Producciones en las redes sociales, siendo un suceso muy comentado por la linda hitoria detrás del insólito medio de transporte elegido por la novia.

