El 2 de mayo se grabó el concierto “Vax Live: The Concert To Reunite The World” con un poderoso llamado a los líderes mundiales para lograr que la vacuna llegue a todos los países en medio de la pandemia de COVID-19. Uno de los grandes invitados junto a Selena Gomez y Jennifer Lopez fue Enrique de Sussex y aunque faltó físicamente su esposa Meghan de Sussex en el escenario, la transmisión que se realizó el 8 de mayo incluyó una participación especial de la exactriz. Ella habló de la igualdad, el apoyo a las mujeres desfavorecidas y, sobre todo, lo que siente en esta segunda maternidad junto al nieto de la reina Isabel II del Reino Unido.

Meghan Markle apoyó desde la distancia el evento organizado por Global Citizen en el gigantesco estadio SoFi de Los Ángeles. Con un video grabado en el jardín de la mansión en la que viven en Montecito, Los Ángeles, se mostró sonriente y con un vestido color naranja con flores, una larga cabellera ligeramente ondeada y luciendo su barriguita de embarazada.

“Queremos asegurarnos de que a medida que nos recuperamos, nos recuperamos más fuertes; que mientras reconstruimos, reconstruimos juntos”, aseguró sumándose así a las palabras que su esposo Enrique de Sussex pronunció en el escenario del ‘Vax Live’.

Maternidad y mensaje especial

En otro momento de su video, Meghan de Sussex se refirió a la bebé que está esperando y que nacerá en las próximas semanas.

“Mi esposo y yo estamos encantados de pronto dar la bienvenida a una hija. Es un sentimiento de alegría que compartimos con millones de familias de todo el mundo. Cuando pensamos en ella, pensamos en todas las mujeres jóvenes y niñas de todo el mundo a las que se les debe dar la capacidad y el apoyo para llevarnos adelante”.

Meghan Markle también indicó que considera que el liderazgo futuro de las mujeres “depende de las decisiones actuales y de las acciones que hagamos ahora”.

Los miembros de la familia real británica celebraron hace unos días los dos años del pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor, alejado totalmente del Reino Unido, pero igual recibiendo los saludos de la realeza.