La relación del presidente de Argentina, Javier Milei, con la prensa nunca fue la mejor y ahora, en un nuevo capítulo de confrontación, arremete contra uno de los periodistas más populares de su país: Jorge Lanata.

El enfrentamiento, que al parecer continuará en los tribunales, inició cuando el periodista en su programa radial lanzó una crítica hacia Milei por la presencia del embajador de Israel en el país, Eyal Sela, en una sesión de Gabinete.

“Me parece bien que Milei esté o no preocupado por Israel, lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, esté en una reunión de gabinete en Argentina, me parece que hay formas que mantener”, dijo Lanata en radio Mitre.

Entonces, el presidente de Argentina criticó con dureza al periodista desde su cuenta personal de X (antes Twitter) e hizo una alusión que no cayó nada bien al hombre de prensa.

“Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, expresó.

No pasó mucho tiempo y Lanata anunció que demandará al presidente argentino.

“Le voy a hacer una demanda por calumnias e injurias, a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o el presidente de la Argentina”, dijo.

Lanata descartó su apoyo al economista Horacio Rodríguez Larreta y cuestionó que Milei haya dejado entrever que “recibe sobres”.

“Nosotros no decimos cualquier barbaridad sobre él; que critiquemos a Milei no quiere decir que le adjudiquemos delitos, o que lo hayamos denunciado con pruebas falsas (...) Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo”, indicó.

Finalmente, explicó que la mención sobre el embajador de Israel fue absuelta en vivo: “Me explicaron al aire que (el embajador) se había retirado después y dije que de otro modo habría sido muy irregular y eso fue todo”.

