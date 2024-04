La presidenta de la República, Dina Boluarte, lideró el lanzamiento del Plan Hospitales Centenarios y cuando le tocó dar una palabras ante los médicos presentes en el Hospital Arzobispo Loayza, un grupo de manifestantes le gritó “mentirosa”.

Los gritos de los manifestantes se filtraron en pleno discurso de la mandataria, el cual fue transmitido en vivo por TV Perú.

Boluarte no se amilanó con los constantes gritos de los manifestantes, conformados por pacientes, trabajadores del nosocomio y hasta pacientes, y continuó con su discurso sin pausas.

Sin embargo, consciente de los gritos, comenzó su discurso diciendo “no nos vamos, aquí estamos firmes, dignos y fuertes”.

Y luego continuó: “Los gritos o los odios a la patria no nos van a detener y aquí estamos firmes por la salud de todos los peruanos. Acá no hay espacio para odios y para mediocridades, aquí estamos avanzando en el desarrollo de la patria”.

Además, aprovechando el lanzamiento del Plan Hospitales Centenarios, la presidenta también habló sobre corrupción, en el contexto de una investigación que se le sigue por sus relojes Rolex.

“Donde antes había desidia y olvido, hoy tienen un gobierno que actúa, que trabaja, que destraba. Un gobierno comprometido, responsable al que nada le distrae y que la lucha contra la corrupción y los corruptos, y se mantiene con las manos limpias”, expresó.





LOS ROLEX

Sobre el caso Rolex, recientemente se revelaron algunas declaraciones que brindó Boluarte a la Fiscalía.

En ese sentido, a mandataria detalló ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le ofreció el primer reloj Rolex cuando la visitó en el despacho presidencial, aunque no precisó la fecha ni las circunstancias.

De igual manera, la jefa de Estado reconoció que el gobernador ayacuchano quiso regalarle una pulsera Van Cleef de 94 brillantes, pero que no aceptó. No obstante usó la joya en varias ocasiones incluyendo los actos por Fiestas Patrias como el mensaje a la Nación.

“En su interés de que su amiga Dina se viera bien, vino días antes del 28 de julio a Palacio y me dijo: ‘hermana usa esta pulsera, quiero verte bien’, le dije: ‘Wilfredo muchas gracias, no voy a aceptar’, me dijo: ‘Úsalo las veces que necesites, usas y luego me las devuelves, úsalas, es la pulsera Van Cleef’”, narró Boluarte, según cuenta el programa Punto Final.

