El documental que promete hacer temblar a la monarquía británica está listo para su estreno. ‘Harry & Meghan’ llega pronto a Netflix para mostrar las declaraciones más explosivas de Enrique y Meghan de Sussex y todo lo que vivieron mientras fueron miembros activos de la familia real británica. El nieto de la fallecida reina Isabel II del Reino Unido mostró, junto a su esposa, su lado más susceptible y diversas revelaciones que los mostraron apenados por todo lo que les tocó pasar dentro de la realeza.

MIRA TAMBIÉN | El príncipe Enrique y Meghan se enfrentan jugando ping-pong en nuevo comercial

En el nuevo adelanto los duques de Sussex repasaron los motivos que los llevaron a romper su vínculo con la realeza en Reino Unido y mudarse a Estados Unidos, dejando así sus funciones institucionales.

1. La falta de apoyo a Meghan de Sussex

“Es muy difícil recordar todo y pensar: ‘¿Qué diablos pasó?’”, afirma el príncipe y hermano de Guillermo de Gales. En el tráiler de YouTube lanzado por Netflix se ve cómo al inicio era tratada con respeto y cariño y se presentan frases como “Se convierte en una estrella de rock real” y “Meghan, te queremos” acompañadas de imágenes del inicio de su relación, del momento en que se anunció su compromiso y hasta de su matrimonio. Ahí se produce un corte y cambio de ritmo en el video, dando paso a un tono menos alegre en la música y aparece ella para decir: “y luego...” y “todo cambió”.

2. Juego sucio contra los duques de Sussex

Enrique de Sussex apunta que “Hay una jerarquía familiar” y “hay historias que se filtran, pero también inventan”. Ahí no quedó todo pues se refirió a un “juego sucio” y que “las mujeres que entran en esta institución lo pasan fatal por la presión mediática”. Esto hace clara referencia a lo que vivió su madre Diana de Gales, pues se incluyen imágenes suyas.

3. No querían repetir la historia de Diana de Gales

“Me di cuenta que nunca me protegerían”, se le escucha decir a Meghan y se muestran imágenes de ella llorando, mientras el hijo del rey Carlos III reitera que no quería revivir lo que ocurrió con su madre. “Estaba aterrorizado. No quería que la historia se repitiera”.

4. Interés por perjudicar a Meghan

“Se creó una guerra contra Meghan en función de necesidades ajenas”, asegura Jenny Afia, abogada de Meghan. “¿A quién le interesaba perjudicar la imagen de la mujer del príncipe Harry?”, se cuestionan desde la revista Hola.

Al comienzo del tráiler otro amigo afirma que “se trata de odio, se trata de raza” y se muestra a un príncipe molesto llevándose una mano a la cara mientras Meghan embarazada de su hija Lilibet Diana pasa detrás de él.

5. Secretos que serán revelados

“Nadie sabe toda la verdad (...) Nosotros sí”, afirma un serio Enrique de Sussex para demostrar que decidieron no censurar nada de su historia personal y lo que vivieron dentro de la familia real británica.

¿Cuándo y cómo ver ‘Harry & Meghan’?

El documental de Netflix ‘Harry & Meghan’ ya tiene fecha de estreno. La primera temporada sobre Enrique y Meghan de Sussex contará con seis episodios: los tres primeros estarán disponibles el 8 de diciembre y los tres siguientes, el día 15 del mismo mes.

Mira aquí el nuevo tráiler de ‘Harry & Meghan’