Meghan y Enrique de Sussex se están preparando para acudir a los Juegos Invictus 2023, el torneo deportivo mundial para militares heridos en acto de servicio, previsto entre el 9 y el 16 de setiembre en la ciudad alemana de Düsseldorf. El hijo del rey Carlos III del Reino Unido es el patrón de esta cita y en un video colgado en YouTube, aparece enfrentándose a su esposa en un partido de ping-pong.

La fundación Invictus Games ha estado estrechamente relacionada con el príncipe Enrique desde su creación, en 2014. Él fue quien puso todo su empeño en que cada año se celebraran estos juegos, en los que participan heridos y veteranos de guerra. Un gran acontecimiento deportivo que, como los Juegos Olímpicos, dura varios días y en el que se suelen recaudar muchos fondos para esta fundación, en la que Enrique, desde sus inicios, y Meghan de Sussex, desde 2017, se han implicado al máximo.

Para promocionar estos juegos, la pareja ha aparecido en un video viral en YouTube en el que se les ve enfrentándose en una mesa de ping-pong, con un príncipe Enrique sonriendo a Meghan de Sussex antes de que ella asienta con la cabeza y él haga el saque. También se muestra a varios competidores de Invictus jugando en el video en blanco y negro, que lleva los lemas “Un hogar para el respeto”.

Mira el video de Meghan y Enrique

Aparición en medio de polémica

Este video viral promocionando los Invictus Games 2023 sale en medio de la polémica generada por una biografía sobre el príncipe que se acaba de publicar, donde su autora, la periodista Angela Levin, afirma que Enrique le fue infiel a Meghan de Sussex con una modelo británica que presuntamente conoció en una fiesta, todo antes de anunciar su compromiso con la exactriz estadounidense.

El libro que tiene por título Harry: A Biography of a Prince (Harry: la biografía de un príncipe), ya está en las librerías de todo el mundo y los Sussex aún no se pronuncian sobre el tema, pues prefieren darle la relevancia pertinente a la campaña de los juegos que a la biografía no autorizada que está a la venta.