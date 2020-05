En 2018, el cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció la creación de un “Tribunal Supremo” interno que permitiría dar respuesta a las críticas que ha recibido esta red social por la moderación de su contenido. Hoy, se anunció oficialmente quiénes son los primeros integrantes de este consejo independiente que tiene la facultad de detener y revocar las decisiones del propio Zuckerberg respecto a las publicaciones.

Este consejo tiene como objetivo funcionar como una corte de última instancia en Facebook e Instagram en torno al contenido que puede ser publicado. Se ha planteado que cualquier usuario podría acudir luego de que su caso haya sido analizado en todas las instancias inferiores dentro de las plataformas de propiedad de Facebook.

Mark Zuckerberg anunció la creación del consejo consultivo en 2018 (Reuters).

Asimismo, se ha precisado que las decisiones de este “Tribunal Supremo” serán vinculantes y operará de forma independiente.

DIVERSIDAD Y MULTICULTURAL:

El consejo estará integrado por personalidades del derecho, activismo, periodismo y también figuras políticas. Del mismo modo, la corporación busca que haya una diversidad cultural y mundial entre los integrantes.

Entre los consejeros están Helle Thorning-Schmidt, exprimera ministra de Dinamarca entre 2011 y 2015 elegida con el partido socialdemócrata. Desde 2016, es la consejera de Save The Children, organización que lucha contra la pobreza infantil en el mundo.

Catalina Botero

Catalina Botero Marino, exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos, entre 2008 y 2014. Actualmente es decana la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes de Colombia.

Tawakkul Karman, periodista y política de Yemen quien fue ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2011. Es además una activista de la defensa de los derechos de las mujeres.

Tawakkul Karman

También integran el consejo el húngaro András Sajó, exjuez y vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y el británico Alan Rusbridger, exeditor en jefe de The Guardian.

Participarán también Michael McConnell, exjuez federal y experto en libertad religiosa; Jamal Greene, experto en Derecho Constituciona; Rolando Lemos, experto brasileño en Internet; Julie Owono, directora ejecutiva de Internet Sin Fronters; y Nighat Dad, defensor de los derechos digitales de Pakistán.

El objetivo es que el Consejo llegue a estar integrado por 40 personas y que represente diversidad cultural y experiencia. Se ha considerado que haya una distribución de 20% para personalidades de EE.UU. y Canadá, 10% de Latinoamérica y el Caribe, Europa (20%), Asia y Oceanía (25%) y África (20%).

Para realizar sus funciones de análisis y debate, Facebook ha señalado que otorgará un financiamiento de US$130 millones por los próximos seis años.

Nick Clegg, jefe de asuntos globales de Facebook indicó a la agencia Reuters que la composición del consejo es importante y que su credibilidad en sus decisiones se ganará con el tiempo.

"Tribunal Supremo" tendría como objetivo decidir sobre el contenido que iría o no en Facebook.

"No espero que la gente diga 'Oh, aleluya, estas son personas geniales, esto va a ser un gran éxito’. No hay razón para que alguien piense que será un gran éxito hasta que realmente comience a escuchar asuntos complejos en los próximos meses y años”, aseveró Clegg.

Clegg, quien además fue viceprimer ministro de Reino Unido, señaló que este consejo comenzará a trabajar de inmediato.

VIDEO RECOMENDADO:

Fiscalizadores de la Municipalidad de Lima intervienen a comerciantes en Mesa Redonda. (Difusión)