Por Álvaro Reyes y Oscar Quispe

El presidente Martín Vizcarra nombró al general Gastón Rodríguez como ministro del Interior para darle nuevos aires a un sector tan importante para afrontar la pandemia del coronavirus; sin embargo, el flamante funcionario no tiene ni dos semanas en el cargo y ya atraviesa una crisis que en Palacio de Gobierno ha encendido las alarmas.

Todo se generó después de que Perú21 publicara la noche del lunes el informe: ‘Cuestionado abogado asume como principal asesor del ministro del Interior’. Aquí se dio cuenta que el domingo 3 de mayo el ministro Rodríguez no tuvo mejor idea que “designar, a partir de la fecha, al señor Juan José Santiváñez Antúnez en el cargo público de confianza de Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior”. Anoche tuvo que presentar su carta de renuncia ante el escándalo.

Santiváñez, renunciante jefe del gabinete de asesores, es el abogado del general PNP José Figueroa Gonzales, quien fue detenido en diciembre de 2018 por presuntamente conformar la red de protección ilegal de los miembros de la organización criminal Los Intocables Ediles, liderada por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba, hoy preso.

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, a cargo de la investigación, solicitó la prisión preventiva contra Figueroa. Ante el mismo Abia, Santiváñez defendió al general indicando que el Ministerio Público estaba actuando de forma “sesgada” y vulnerando sus derechos.

Documento suscrito por el abogado Santiváñez, como defensa del general PNP José Figueroa.

El abogado también ha sido defensor legal de siete policías detenidos por sus vínculos con Los Babys de Oquendo, dedicada a la usurpación de terrenos, extorsión y sicariato.

La banda cobraba cupos a las empresas del sector construcción y se habría coludido con policías para evitar que las denuncias en su contra avanzaran.

Otro cuestionado caso en el que Santiváñez participó como abogado fue el del Escuadrón de la Muerte. Él defendió a los policías que fueron señalados, con pruebas, de haber cometido ejecuciones extrajudiciales para simular presuntas intervenciones exitosas que terminaban con un beneficio económico.

Uno de sus defendidos fue el prófugo comandante (r) PNP Raúl Prado Ravines, quien en diciembre del año pasado fue incluido en el Programa de Recompensas del Mininter luego de que Perú21 diera a conocer que el exoficial no estaba siendo buscado.

Además, Santiváñez también defendió a los oficiales de alto rango que habían ordenado el ilegal resguardo policial a la casa del exasesor fujimorista Óscar López Meneses, en 2013.

“Es un abogado con amplia experiencia en temas de derecho de policía, con 4 maestrías internacionales y un doctorado”, dijo ayer con convicción el ministro Rodríguez.

MENTIRA AL DESCUBIERTO

Sin embargo, el ministro, por defender a Santiváñez, complicó aún más su permanencia en el cargo.

“Quiero aclarar a la opinión pública que no tengo nada que ver con Los Intocables Ediles, no fui comprometido, en ningún momento me llamó la Fiscalía”, manifestó en conferencia de prensa. Pero la verdad es otra.

El 22 de mayo de 2019, Gastón Rodríguez tuvo que comparecer ante el fiscal Abia, quien lo citó en calidad de testigo. El mismo ministro tuvo que confirmarlo, horas después de la conferencia, ante la pregunta de Perú21. “Fui como testigo de una de las partes, no como investigado. No omití información”, se defendió.

Abia lo tiene en su radar luego de que un colaborador eficaz lo implicara con los tentáculos de la organización criminal.

Y no solo eso. Existen conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por orden judicial y que datan de julio de 2017.

Esos diálogos, a los que accedió Perú21, sindicarían a miembros de la Policía con la recepción de dádivas y, según fuentes del Ministerio Público, llegarían hasta la Región Policial Lima, donde Rodríguez fue jefe mientras la red criminal operaba. El ministro no está en calidad de investigado, pero esta situación podría cambiar con el avance de las investigaciones.

Este diario constató que, a pesar de ser nombrado asesor, Santiváñez no había abandonado la defensa del general Figueroa, otro de los sindicados miembros de Los Intocables Ediles (ver documento).

La permanencia en el cargo del jefe del gabinete de Rodríguez era insostenible. La Fiscalía temía que desde su posición influya en las investigaciones a los policías implicados en actos de corrupción.

“Ministro no inspira confianza” - Gino Costa, congresista del Partido Morado

El nombramiento de Juan José Santiváñez fue un desatino y una falta de respeto al país. En momentos como este, lo que se espera es que el Gobierno cumpla con la prédica del presidente de la República de acabar con la corrupción.

El mérito de este abogado Santiváñez era haber defendido a policías que tienen serios problemas con la Fiscalía. Él puede cumplir con su labor de abogado, pero el patrocinar a personajes como Prado Ravines y el general Figueroa no lo convertían en una persona idónea para ocupar el puesto.

¿Con ese tipo de personas el ministro piensa acabar con la corrupción? Que el ministro Rodríguez crea que pudo ayudarlo a defenderse se presta a sospechas.

Si el ministro no prescindía de su asesor, el asesor terminaba llevándoselo a él también. Esto pone en cuestión su credibilidad porque salir a defender el historial de Santiváñez, solo resaltando que es una persona académica, deja muchas dudas. Este tipo de criterios no inspiran confianza. De hecho, si tienes un ministro del Interior que no inspira confianza solo se agudiza más la crisis de corrupción que ya se está viviendo.

TENGA EN CUENTA

-Al presidente Vizcarra se le notó fastidiado luego de la intervención de su ministro. “El trabajo que le he dado al ministro (Rodríguez) es de verificación, investigación y denuncia de casos de corrupción y vamos a estar vigilantes que se haga desde el Gobierno”, indicó el mandatario.

-Otro cuestionado nombramiento que hizo Rodríguez fue el de Jaime Ñato como Director de la Oficina de Administración y Finanzas del Mininter. En 2013, fue sacado del OSCE por falta grave.

