La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) pidieron que se retirara del mercado inmediatamente todos los medicamentos con ranitidina conocidos bajo la marca Zantac, que son vendidos libremente para aliviar la acidez estomacal.

Según la FDA, estos medicamentos contienen un contaminante cuyos niveles aumentan con el tiempo y cuando se almacenan a altas temperaturas, representan un riesgo para la salud pública.

El contaminante detectado se denomina N-nitrosodimetilamina o NDMA, y es un posible carcinógeno humano cuyos estudios se han venido realizando desde el verano del 2019, según informa CNN.

“No observamos niveles inaceptables de NDMA en muchas de las muestras que probamos. Sin embargo, dado que no sabemos cómo ni por cuánto tiempo podría haberse almacenado el producto, decidimos que no debería estar disponible para los consumidores y pacientes a menos que se pueda garantizar su calidad”, dijo Woodcock. “La FDA continuará nuestros esfuerzos para garantizar que las impurezas en otros medicamentos no excedan los límites aceptables para que los pacientes puedan continuar tomando medicamentos sin preocupaciones", refirió la doctora Janet Woodcock, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

Al respecto, la institución norteamericana ha solicitado a todos los fabricantes a que retiren la ranitidina del mercado a la par que aconsejan a los consumidores que dejen de adquirir y tomar pastillas o medicamentos líquidos de ranitidina, pidiendo que no vuelvan a comprarlos.

A las personas que controlan su condición con este medicamento, la FDA recomendó que lo reemplazaran con otros medicamentos aprobados. Para esto, se debe consultar con su médico por otras alternativas.

OTROS MEDICAMENTOS CON NDMA

Hasta la fecha, la FDA viene realizando una serie de estudios y ha detectado el contaminante NDMA en otros medicamentos como famotidina o Pepcid, esomeprazol o Nexium y omeprazol o Prilosec.

Además, algunos fabricantes y tiendas en los Estados Unidos, como CVS Pharmacy, Walgreens y Walmart anunciaron que ya no venderán Zantac y otros medicamentos de ranitidina

Por su parte, el fabricante Sanofi retiró voluntariamente el Zantac OTC que era vendido en Estados Unidos y Canadá.

