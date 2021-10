Son varias las cartas que recibe la estadounidense Alyssa Bustamante, de 27 años, por parte de jóvenes con problemas mentales que le declaran su admiración por haber matado a su pequeña vecina. Esto tras cumplir “las ordenes de un demonio interior”.

La joven lleva encerrada desde casi una década tras asesinar a Elizabeth Olten de 9 años en el 2009. Sus antecedentes revelan que no llevó una infancia normal porque sus padres eran drogadictos y terminaron en caminos oscuros que afectaron emocionalmente a Alyssa.

Tras quedarse sin figuras paternas, sus abuelos Gary y Karen Brooke se hicieron cargo de ella para que inicie una nueva vida en el estado de Missouri, Estados Unidos. Iban a misa todos los domingos y seguían la palabra de Dios para intentar cambiar su perspectiva de la vida.

¿Quién es Alyssa Bustamante?

Nacida el 28 de enero de 1994, Alyssa Dailene Bustamante fue concebida de la relación formada entre su madre Michelle y su padre Caesar Bustamante, quienes habían vivido una adolescencia muy desenfrenada y terminaron abandonando a la pequeña.

Según detalla Infobae, Caesar pasó mas de 10 años en la cárcel tras ser atrapado en un asalto, mientras que Michelle desapareció sin dejar rastros.

Alyssa se caracterizaba por ser una joven muy feliz pese a la vida que le tocó, posaba sonriente en sus fotografías que compartía en Facebook hasta que empezó a mostrar una personalidad terrorífica que llamaba la atención de sus contactos: fotografías con varias lesiones en el cuerpo.

Los antecedentes de aquella adolescente revelan que a los 13 años utilizaba las hojas de afeitar para cortar sus antebrazos y en el 2007, durante la celebración por el Día del Trabajo, fue llevada al hospital por una sobredosis de Tylenol, popularmente conocido como paracetamol.

Tras ser examinada, los doctores concluyeron que padecía un cuadro de depresión y bipolaridad con “horribles ataques de violencia” y que sería un problema para la sociedad sino recibía atención especializada cuanto antes.

“Me gusta cortarme y matar gente”, decía en su perfil de YouTube donde se denominaba OkamiKage (en japonés significa Sombra de lobo) y sus publicaciones confirmaban que sufría un problema de personalidad: “No estoy loca, sólo enfadada”.

A los 15 años el cambio fue radical: no toleraba la presencia de personas y sus arranques de violencia parecían no tener control. Alyssa llegó al nivel de confesar sus deseos de asesinar a alguien para saber qué se sentía.

“Estábamos en una fiesta y ella me llevó a un lugar apartado y me dijo: ‘¿Sabes? Me gustaría saber cómo se siente matar a alguien’”, dijo Jennifer Meyer.

“Yo creí que estaba enojada con algunos de sus amigos, pero era extraño. Lógicamente yo no podía pensar que una de mis amigas podía asesinar a alguien”, agregó.

Ella era Elizabeth Olten, de 9 años, antes de ser asesinada por su media hermana llamada Alyssa Bustamante. (Foto: FBI)

El asesinato estaba cerca

La policía de Missouri relata que el 21 de octubre del 2009, a las cinco de la tarde, tocaron la puerta de la vivienda de Patricia “Patty” Preiss para que la pequeña Elizabeth Olten saliera a jugar junto a sus amigos del vecindario.

La niña salió fue en compañía de Ema, de 6 años, pero con la condición de que llevara un celular para informar cualquier inconveniente. Tras un prolongado tiempo, la menor no regresó a casa y el teléfono no cogía respuesta hasta que la señora optó por llamar a la policía y montar un operativo hasta encontrar a su pequeña.

Aquella noche no encontraron respuesta, solo el aparato móvil pero nada concreto. A la mañana siguiente apareció el FBI para montar una búsqueda mas intensa. Hasta que consiguieron información muy importante: durante los juegos Elizabeth había quedado atrapada en un arbusto con muchas espinas y no dudó en pedir a su media hermana, de 15 años.

Resulta ser que esa pariente era Alyssa Bustamante, quien llamó la atención de la policía luego de constatar que a la mañana siguiente de la desaparición faltó a la escuela. Fue interrogada y salió bien parada porque no demostraba señales de nerviosismo sabiendo que cualquier reacción en falso hubiese sido fatal.

Igual sus declaraciones no convencieron del todo a las autoridades y consiguieron una orden judicial para ingresar a su casa y cuando revisaron la habitación de Alyssa se llevaron una macabra sorpresa. “Me corto para hacer físico lo que tengo dentro; me corto para ver sangre porque me gusta”, decía un texto pintada en la pared con una especie de tinta que parecía sangre.

Tras al hallazgo, los agentes lograron hacer que la joven confesara su crimen y mostrara todas las atrocidades que decía su diario personal, donde confirmaba que ella había matado a la pequeña niña de 9 años.

“Acabo de matar a alguien. Los he estrangulado y cortado la garganta y apuñalado, ahora están muertos. No sé qué se siente en este momento. Es increíble. Tan pronto como lo hice tuve un sentimiento de ‘no puedo hacer esto’ que era bastante agradable”, se leía.

“Ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Me tengo que ir a la iglesia ahora... Jajaja”, agregaba.

Finalmente, Alyssa Bustamante fue detenida y obligada a revelar el lugar donde estaba el cuerpo de Elizabeth Olten, siendo detenida ese mismo día antes de iniciar un proceso en su contra con posible pena de muerte debido a la gravedad del crimen.

El 8 de febrero de 2012 fue condenada a prisión perpetua por homicidio en segundo grado, pero tiene la posibilidad de conseguir libertad condicional cuando cumpla 35 años y 5 meses tras las rejas.

