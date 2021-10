El Departamento de Policía de Moab había registrado -posiblemente- los últimos días de Gabrielle “Gabby” Petito, la joven estadounidense de 22 años que intentaba convertirse en estrella de YouTube, pero fue encontrada sin vida tras realizar un viaje en camioneta junto a su novio.

El 12 de agosto, Brian Laundrie y Gabby terminaron siendo detenidos por un oficial porque el vehículo que usaban para transportarse iba a excesiva velocidad. Además, golpearon una acera en la entrada del Parque Nacional Arches.

Una llamada al 911 alertó a la policía de Utah que relataba un “problema doméstico” entre la pareja, agregando que el chico estaba “abofeteando” a su acompañante. Según las imágenes, Petito fue vista llorando mientras intentaba contar que estaba “peleando” con su prometido de 23 años.

“Hemos estado peleando esta mañana. Algunos problemas personales”, contó Gabby, alegando que padecía un trastorno obsesivo-compulsivo.

“Sí, no lo sé, son solo algunos días, tengo un TOC realmente malo, solo estaba limpiando y arreglando y me disculpaba con él diciendo que soy tan mala porque a veces tengo TOC y me frustro”, continuó diciendo la youtuber.

Revelaciones muy comprometedoras

En diálogo con Daily Mail, Rose Davis y las demás amigas de la víctima aseguraban desconocer el comportamiento de Petito y que había ciertas cosas muy difíciles de reconocer a simple vista.

“Se necesita mucho para que ella se ponga así de histérica. Y así, cuando vi la cámara corporal, supe que era más que una pequeña discusión”, apuntó Rose de 21 años. Asimismo, dijo que Brian Laundrie experimentaba “episodios” donde solía escuchar voces y fue catalogado como “controlador y manipulador”.

La testigo también señala que Laundrie robó la identificación de Petito para evitar que saliera a un bar: “Brian tiene un problema de celos. Soy su única amiga en Florida que yo sepa y eso no es porque ella no pueda hacer amigos, él simplemente no quería que ella tuviera amigos”.

Alyssa Chen, otra amiga de Gabby, no dudaba en reconocer que la relación era “tóxica”: “Pasaron momentos en los que eran tóxicos y momentos en los que todo parecía mucho más saludable (…) Tenían niveles muy bajos y altos muy altos. Pero realmente parecían amarse”.

Los últimos días de Gabby Petito

13 de agosto: Brian Laundrie comparte en Instagram una crítica al consumismo y pide respetar la naturaleza desde Moab, Utah, según revela la ubicación de la red social.

19 de agosto: la pareja publica su primer video en YouTube mostrando el paisaje.

24 de agosto: Gabby Petito entabló su última conversación con su mamá donde informaba que se dirigía a la cordillera Teton en Wyoming.

25 de agosto: la familia de Petito desconfía que los mensajes intercambiados hayan sido de la joven pese a que estuvieron en comunicación.

29 de agosto: según Miranda Baker, una mujer que iba por la zona, Brian Laundrie pidió ayuda para ser llevado en autostop.

30 de agosto: la familia de Gabby recibe un último mensaje de texto por parte de la youtuber: “No hay servicio en Yosemite”, decía.

30 de agosto - 1 de septiembre: Laundrie utiliza la tarjeta de su novia para retirar más de US$ 1.000.

1 de septiembre: Brian Laundrie retornó a North Port donde compartía hogar con Petito.

11 de septiembre: la familia de Petito reportó su desaparición al Departamento de Policía del condado de Suffolk, Nueva York.

Luego de cuatro semanas, el FBI confirmó el hallazgo del cuerpo de Gabby Petito en un bosque de Wyoming.

VIDEO RECOMENDADO

El popular TikToker Jaime Ferraro fue invitado a dar un discurso de graduación en un colegio privado y este generó polémica en las redes sociales tras llamar "pitucos" a sus alumnos recién egresados en frente de todos los asistentes.