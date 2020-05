Este lunes 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars, la popular franquicia de películas que hizo famosa George Lucas. Es un día donde sus fanáticos suelen dar rienda suelta a su pasión por esta saga. Sin embargo, a diferencia de otros años, en esta ocasión poco se va a festejar por culpa del coronavirus.

Pese a ello, la popular saga cinematográfica no ha dejado pasar la ocasión para desear a todo un feliz día de Star Wars y lo ha hecho a través de sus redes oficiales con un mensaje fácilmente trasladable a los tiempos de aislamiento social y lucha contra la COVID-19 que está viviendo el mundo.

“Nos teníamos los unos a los otros, así es como ganamos. Desde nuestra galaxia hasta la tuya, que la fuerza te acompañe y ¡Feliz día de Star Wars!”, publicó la saga a través de sus cuentas oficiales de Twitter, Facebook e Instagram.

La cita procede de la última entrega de la saga de la Guerra de las Galaxias, ‘El ascenso de Skywalker’, cuando el general Poe Dameron tiene serias dudas de lograr la victoria contra la Orden Final antes de empezar la batalla de Exegol.

Ahí es cuando reaparece Landon Calrissian, personaje de los episodios 5 y 6, para levantar los ánimos de Poe. Es el momento en el que el veterano personaje dice “Nos teníamos los unos a los otros, así es como ganamos” recordando como Luke Skywalker, Leia y Han Solo lograron derrotar al Imperio.

Una bonita forma de juntar ficción y realidad cuando nuestro mundo se encuentra en una de las peores crisis sanitarias que han existido jamás.

¿POR QUÉ SE CELEBRA HOY EL DÍA DE STAR WARS?

Todo se debe a un juego de palabras que surge de una de las frases más famosas de la saga. Los jedi suelen decir aquello de “que la fuerza te acompañe”. En inglés, la frase se traduce a “may the force be with you”, que se pronuncia de forma muy similar a “may the 4th” (4 de mayo).

La primera vez que se hizo este juego de palabras de forma “oficial” fue en 1979, cuando algunos miembros del Partido Conservador en Reino Unido decidieron mandar una nota de felicitación a Margaret Thatcher tras ser investida primera ministra británica. En ella, se podía leer “may the 4th be with you, Maggie, congratulations”. Un año más tarde, se estrenó la segunda película de la saga, El Imperio Contraataca, que fue un gran éxito.

