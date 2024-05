El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció ante las versiones que circularon en redes sociales sobre un presunto divorcio de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. En ese sentido, el mandatario rechazó una eventual separación de su cónyuge.

El 2 de junio México elegirá a su nuevo presidente y las encuestas muestran una ventaja de Claudia Sheinbaum, aliada del mandatario, frente a la opositora Xóchitl Gálvez. Ante ello, López Obrador ya tiene decidido qué hará cuando el 30 de noviembre le entregue la banda presidencial al nuevo presidente mexicano.

El mandatario aprovechó su conferencia diaria de este martes en el Palacio Nacional para señalar que, al culminar su mandato en diciembre, se retirará de la vida pública en Palenque. Asimismo, el jefe de Estado indicó que su esposa continuará su trabajo como investigadora.

“Ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora y va a seguir. Y yo voy también a lo que me corresponde. Y entre los dos, a cuidar a Jesús (su hijo menor) que acaba de cumplir 17 años”, dijo.

López Obrador, quien llegó a la Presidencia de México en 2028, fue enfático al señalar que no se divorciará y aseguró que seguirá junto a su esposa. Esto, a raíz de comentarios vertidos en las redes sociales.

“Fíjense, no sé si sea cierto, pero salió un tuiter; es falso. ¡Ah, no, no, no, ya! Es falso que ya me voy a divorciar de Beatriz, no, no. Vamos a seguir juntos”, señaló.

