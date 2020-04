Su sueño era ser bombero y lo logró en 2018. El bombero Israel Tolentino Jr., de 33 años, murió el martes pasado por complicaciones relacionadas con el coronavirus y en su ciudad es considerado un héroe. Era un hombre entregado a su trabajo, comprometido con la comunidad e incansable. Ocurrió en New Jersey.

“Luchó valientemente contra una enfermedad, pero sucumbió a las complicaciones de COVID-19”, dijo el jefe de bomberos de Passaic, Patrick Trentacost, con lágrimas en los ojos. Trabajaba en sus días libres y siempre estaba disponible. Amaba servir. Y en 2017, junto a toda su familia, realizó una recolección de abrigos para las familias más necesitadas en Passaic, lo cual en estos días se recordó.

Homenaje al compañero.

Israel estaba casado con María y tenía dos hijos, una niña de 9 años y un pequeño de 7.

“Israel fue un gran bombero, persona, esposo, hijo y padre. Pedimos sus pensamientos y oraciones para él y su familia", dijeron sus compañeros, consternados por una dura realidad: no podían despedir al gran amigo.

“No podemos proporcionarle el funeral de un verdadero bombero. No podemos tener cientos de bomberos en su casa jugando con sus hijos y consolando a su esposa y familia. No podemos enviar comida a una familia y amigos afligidos porque nadie puede reunirse. No pudimos pasar tiempo con él en el hospital cuando respiró por última vez porque no se permiten visitas”, escribió el jefe de bomberos en una carta que refleja todo el dolor que se puede tener ante una situación inédita como consecuencia de la pandemia.

Y agregó: “Este es el verdadero impacto del devastador coronavirus, y un recordatorio del peligro adicional que los bomberos, los técnicos de emergencias médicas y los despachadores, así como otros socorristas y proveedores de atención médica, enfrentan cada turno para el que informamos”.

Padre amoroso.

El jefe de bomberos resaltó que si bien lavarse las manos y practicar el distanciamiento social es un buen consejo para el público en general, no es suficiente para los hombres y mujeres del servicio de bomberos: “Por eso era imperativo que tuviéramos acceso a la información compartida relacionada con los casos positivos de COVID-19, reconociendo que ningún bombero o EMT debería responder a una llamada antes de estar al tanto de los peligros adicionales. Ahora, más que nunca, debemos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Eso significa tanto física como mentalmente”.

