Gianella Ydoña apareció en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para hacer una fuerte denuncia contra su expareja, el salsero Josimar. Según Gianella, el cantante se llevó a su hijo a Florida, luego de haberle dicho que solo iba a pasar unos días con él, y no lo regresó con su madre.

De acuerdo a la mujer, ella interpuso una denuncia para que Josimar le regrese a su hijo y una corte de Nueva Jersey aseguró que tenía el menor debía volver con la madre el pasado 15 de marzo. Sin embargo, hasta el momento, Gianella no sabe nada de su hijo.

“Él vivió un tiempo con su papá, pero ya pasó ese tiempo. Cuando la jueza a esta orden es para que la policía de Nueva Jersey ubique el condado donde vive, para que la policía del condado en el que él vive actúe y haga que él retorne el bebé aquí, porque estamos en diferentes estados”, dijo.

Además, Gianella presentó una conversación con Josimar, en la que él ignora todo lo que le reclama y afirma que ella “manipula a todo el mundo”.

Josimar. (Imagen: ATV)

Según Gianella, su hijo le dijo que él solo puede llamarla cuando no está Maria Fe, la pareja de Josimar. “Ella justo escucha que mi hijo me dice: “mamá te quiero decir algo en el oído.” Y yo me acerco a la llamada y le digo: “Dime hijo”. “Mamá cuando la mafer se duerma, te llamo, ya?” O sea, qué me quiere dar a entender con eso? Que ella no lo deja”, agregó.

Gianella aseguró que jamás le ha negado una visita a Josimar y que, incluso, el salsero se ha quedado a dormir en su casa cuando tenía presentaciones en el mismo estado en el que ella vivía.

Por último, Gianella le pidió a Josimar que sea consciente. “Quiero decirle que tiene que ser un poquito más consciente y retornar al bebé conmigo, porque tanto mi hijo como yo nos necesitamos y, aparte de todos los sentimientos humanos, el bebé tiene una vida, una escuela y él esta haciendo que su propio se perjudique por tan solo sentir que vive una vida bonita de familia con sus dos hijas y su nueva mujer, no es así”.

”Él tiene que aceptar su realidad, aceptar que él esta solo con ella y el bebé tiene que estar con su mamá, que no puede estar con todas a la vez, que no puede querer tenerlo todo junto. Que me regrese a mi hijo, Magaly, estoy desesperada. ¿Cuántos días tengo sin ver a mi hijo?”.





