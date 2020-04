ACTUALIZACIÓN 15:19

Los gobernadores en los estados más afectados por el nuevo coronavirus en Estados Unidos se enfrentaron con el presidente Donald Trump por sus afirmaciones de que deberían reabrir rápidamente sus economías, mientras se planean más protestas por la extensión de las órdenes de confinamiento.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York , junto con otros gobernadores, claman por más pruebas para detectar el virus."Creo que la administración está tratando de acelerar las pruebas, están haciendo algunas cosas con respecto a los laboratorios privados", dijo el gobernador republicano Larry Hogan, de Maryland, durante una entrevista en CNN.

ACTUALIZACIÓN 14:00

El número de muertos por coronavirus en Estados Unidos superó los 40.000 este domingo, de acuerdo con el balance que realiza la Universidad Johns Hopkins.

En efecto, el número de fallecidos en todo el país fue de 40.585, casi la mitad de ellos en el estado de Nueva York. La cantidad de contagios, en tanto, superó los 740.000.

NOTA ORIGINAL

CORONAVIRUS USA | Estados Unidos En Estados Unidos se elevaron a 39 015 los nuevos decesos a causa del coronavirus COVID-19. En tanto, se registró más de 730 mil infectados con el virus de Wuhan.

ESTADOS UNIDOS DONA 2.5 MILLONES DE DÓLARES AL PERÚ CONTRA EL COVID-19

Un total de US$2.5 millones donará el Gobierno de Estados Unidos al Perú para reforzar las acciones que se vienen efectuando contra el COVID-19, que ya ha cobrado 300 vidas en nuestro país.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, Denison Offutt, sostuvo que con ello se busca contribuir a los esfuerzos para responder a necesidades críticas en los establecimientos de salud a través de capacitaciones para detectar, prevenir y controlar infecciones, así como en comunicación y participación comunitaria.

Además, explicó que esta ayuda será canalizada a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que mantiene una colaboración con el sector Salud en el Perú hace más de 55 años.

“Nuestro apoyo al Perú para la prevención y respuesta a emergencias se realiza a través de diferentes frentes y sectores”, subrayó.

ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS NECESITARÁ AL MENOS “UNO O DOS AÑOS” PARA RECUPERARSE

Estados Unidos necesitará “uno o dos años” como mínimo para recuperarse del devastador impacto económico de la pandemia de coronavirus, dijo el jueves el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

“Probablemente tomará uno o dos años, unos pocos años, para que la economía de Estados Unidos recupere su plena fuerza”, dijo en una videoconferencia organizada por el Club Económico de Nueva York.

“Desafortunadamente, creo que esta es una situación en la que nuestra economía tendrá un rendimiento inferior durante algún tiempo”, apuntó.

Estados Unidos, el país con más contagios y muertos por el nuevo coronavirus, tenía antes de la crisis sanitaria bajos niveles de desempleo y altos rendimientos en los índices bursátiles de Wall Street, incluso mientras la industria manufacturera luchaba con una recesión causada por las guerras comerciales del presidente Donald Trump.

Pero la intensificación de la pandemia provocó una fuerte caída de la actividad económica, llevando a 22 millones los pedidos de subsidio por desempleo desde mediados de marzo, según cifras publicadas este jueves.

El consumo, que representa dos tercios del PIB de Estados Unidos, también ha registrado una fuerte caída, con ventas minoristas en baja de 8,7% en marzo con respecto a febrero. También cayó la construcción de nuevas viviendas en marzo, con una reducción de 22,3% con respecto a febrero.

TRUMP INSTA A LA REBELIÓN CONTRA EL CONFINAMIENTO PESE A MORTANDAD POR COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump instó a la rebelión contra el confinamiento, pese a que su país se ha convertido en el principal foco del coronavirus con cerca de un cuarto de los más de 160.000 muertos en el mundo.

Estados Unidos, el principal instigador para poner fin al confinamiento es el propio presidente. “¡Liberen a Minnesota!”, “¡Liberen a Michigan!”, tuiteó Trump al tiempo que manifestantes, a veces armados, se disponen a desafiar de nuevo este sábado en las calles a las autoridades de estos Estados demócratas.

Mientras se superan los 154.000 muertos en el mundo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia la peor recesión desde de la Gran Depresión de 1929, los gobiernos se enfrentan al dilema de cuándo y cómo poner fin al confinamiento, en un intento de buscar el equilibrio entre amortiguar los daños a la economía y salvar vidas.

¿CÓMO ESTÁN PAGANDO LOS GASTOS POR CORONAVIRUS EN EE.UU.?

Al respecto, las autoridades federales y locales, las aseguradoras y las empresas hablan de ayudar a los ciudadanos a cargar con el coste de la crisis; sin embargo, esto puede quedar como solo una buena intención, ya que realizar este apoyo requiere de una revisión muy profunda de un sistema que durante décadas ha priorizado el dinero sobre los cuidados.

“Esta epidemia deja claro que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podría enfermar y requerir hospitalización y ventilación mecánica. (...) Y eso, en Estados Unidos, puede significar una factura médica que lleve a la ruina”, afirma Adam Gaffney, médico de urgencias en Boston, a El diario.

Según señala Gaffney, presidente de Médicos por un Plan Sanitario Público, muchos pacientes toman decisiones médicas con el precio como criterio.

“He escuchado de boca de algún paciente que se ha saltado el uso de inhaladores porque no podía permitirse la dosis. (...) He escuchado de boca de algún paciente que ha pasado años sin atención primaria porque no tenía seguro y le preocupaba acabar en cuidados intensivos”, explicó.

