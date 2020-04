Residentes de la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, decidieron hacer público el calvario que viven en estos últimos días a causa del nuevo coronavirus (COVID-19). Esto debido a que ven varios cuerpos embolsados afuera de la funeraria English Brothers en Sheepshead Bay, según informó ‘New York Post’.

“En un momento tenían 20 cuerpos afuera. Estaba tan disgustado que me escabullí todo el día y vi cuerpos en bolsas en camillas sin mantas. No están refrigerados. No sé si estas personas murieron de coronavirus o no, pero si lo hicieron y el virus está circulando en el aire”, exclamó un residente de la zona.

Frank Restivo propietario de la funeraria durante varias décadas conversó con el medio y muy sorprendido ante la situación afirmó cuando se le interrogó acerca de los cadáveres que están afuera. “Lo sé, se encuentran afuera. No tenemos más espacio adentro”, dijo.

Debido al brote del COVID-19, Restivo manifestó que tenía 40 cuerpos empacados dentro de la funeraria el viernes y se vio obligado a poner los otros cuerpos en el patio lateral. “Antes del coronavirus normalmente tenía más de dos o tres cuerpos a la vez en la funeraria”, agregó.

El hombre de 63 años expresó que todos no estaban preparados para la cantidad de muertes causadas por la pandemia, sin embargo, están culpando a los hospitales. “Se están comunicando mal, si es que lo hacen”.

“Están asustando a las familias diciéndoles que tienen dos días para recoger los cuerpos y, si no, serán enviados a la isla de Hart”, afirmó Restivo. “Las familias nos ruegan que tomemos los cuerpos; asimismo, lo que deseamos (las funerarias) es que los hospitales puedan mantener un poco más de tiempo ya que tienen morgues y refrigeración. Nunca hemos necesitado refrigeración hasta ahora", añadió.

Asimismo, Restivo informó que se le cobra a los familiares fallecidos US$ 250 para ir a la isla de Hart para recuperar los cuerpos después de haber sido enterrados. “Es un caos”, dijo.

Debido a que las casas funerarias están colapsadas, la gente está optando por la cremación. Sin embargo, esa alternativa también se ha vuelto difícil.

El señor de 63 años también contó al medio que llamó a un crematorio el pasado viernes para organizar la cremación de cuatro cuerpos, pero la fecha más temprana que pudo obtener fue el 19 de mayo. Mientras tanto, los cuerpos siguen en la funeraria sin refrigerar.

Los directores de las funerarias deben almacenar los cuerpos en condiciones apropiadas y seguir sus precauciones de control y prevención de infecciones de rutina, dijo el portavoz del Departamento de Salud de la ciudad.

Por su parte, Mike Lanotte, director ejecutivo y CEO de la Asociación de Directores de Funerarias del Estado de Nueva York, declaró al medio neoyorquino que nunca había oído hablar de una funeraria que dejara cuerpos afuera. Agregó que una funeraria de Queens compró un camión refrigerado para hacer frente a la sobrecarga de cuerpos relacionada con el coronavirus.

“Nunca había visto algo así en 43 años de trabajador. Nunca imaginé que podría pasar. Estamos luchando y es terrible para las familias", finalizó Restivo.

Cabe destacar que, el señor de 63 años, fue investigado como parte de una investigación en el año 2005 sobre un plan multimillonario para dividir cadáveres con fines de lucro vendiendo partes del cuerpo a escuelas de medicina y al ejército sin el consentimiento de sus familiares. La estafa que sorprendió a todo el país involucró a varias funerarias y fue ideado por Michael Mastromarino, un excirujano que murió en la cárcel por cáncer de hígado en 2013.

