El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonó suconferencia de prensa del lunes después de un intercambio de palabras con una periodista asiático-estadounidense. El mandatario le respondió a la joven que “le preguntara a China” sobre su pregunta y luego se negó a responder una consulta de otro periodista de la Casa Blanca. Así lo informó CNN.

Weijia Jiang, corresponsal de la Casa Blanca para CBS News, preguntó al presidente por qué considera que las pruebas de COVID-19 son una competencia mundial cuando más de 80.000 estadounidenses han muerto.

“Tal vez sea una pregunta que deberían hacerle a China”, respondió Trump a Jiang, quien nació en China y emigró a los Estados Unidos cuando tenía dos años.

“No me preguntes. Pregúntale a China esa pregunta, ¿de acuerdo?”, agregó el mandatario.

Trump intentó seguir adelante llamando a Kaitlan Collins, corresponsal de CNN en la Casa Blanca, pero Jiang intervino con una pregunta de seguimiento.

“Señor, ¿por qué me dice eso específicamente?”, preguntó Jiang, quien estaba visiblemente sorprendida por la demanda de Trump.

“Te estoy diciendo”, respondió Trump. “No se lo digo específicamente a nadie. Se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable”.

“Esa no es una pregunta desagradable”, dijo Jiang. “¿Por qué eso importa?”.

Trump luego miró nuevamente para responder una pregunta de otro periodista.

Collins, que había dejado que Jiang le hiciera preguntas de seguimiento a Trump, se acercó al micrófono.

“Tengo dos preguntas”, dijo Collins. “No, está bien”, respondió Trump. “Pero me has señalado”, agregó la periodista. “Tengo dos preguntas, señor presidente. Usted me llamó”.

“Lo hice”, dijo Trump. “Y no respondiste, y ahora estoy llamando a la joven de atrás”.

“Solo quería dejar que mi colega terminara”, explicó Collins. “¿Pero puedo hacerte una pregunta?”.

Donald Trump al ver la situación decidió terminar a conferencia de prensa. “Damas y caballeros, muchas gracias”, dijo antes de abandonar el Jardín de las Rosas.

El presidente fue fuertemente cuestionado por los críticos por el comportamiento que mostró.

El senador de Vermont, Bernie Sanders, calificó el intercambio de “bastante patético” y escribió en Twitter que Trump “es un cobarde que derriba a los demás para sentirse poderoso”.

Algunos críticos dijeron que los comentarios de Trump hacia Jiang eran racistas. No sería la primera vez que Jiang se enfrenta a comentarios racistas en la Casa Blanca.

Jiang escribió en Twitter en marzo que un funcionario de la Casa Blanca, a quien no nombró, se había referido al coronavirus como la “gripe Kung” en su rostro.

Otros críticos sugirieron que el intercambio estaba mezclado con el sexismo.

“La falta de profesionalidad del presidente siempre se revela con mayor claridad cuando interactúa con mujeres reporteras”, tuiteó Olivia Nuzzi, corresponsal en Washington de la revista New York.

