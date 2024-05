En la ciudad de São Leopoldo, en el sur de Brasil, un antiguo hipermercado se ha transformado en un refugio para decenas de mascotas rescatadas durante las devastadoras inundaciones que azotan la región. Lo que antes eran estanterías repletas de productos ahora alberga casetas donde las mascotas buscan a sus dueños o un nuevo hogar.

Para Giovanna Godoy, de 50 años, esta es la segunda vez que visita el refugio en busca de su perrita de siete años, perdida durante las inundaciones que han golpeado duramente al estado de Rio Grande do Sul, en el extremo sur del país. “La primera vez que vine no la encontré y ahora he vuelto porque hicieron una publicación diciendo que estaba aquí”, compartió Godoy con EFE.

En el refugio, voluntarios trabajan incansablemente para cuidar de las mascotas rescatadas. Alison se encarga de cuidar a una perra a la que ha bautizado como Dafne, recién curada de una herida en la cara. “Vamos a buscarle un hogar”, afirmó el voluntario mientras pasea a Dafne en un carrito de la compra por los pasillos del antiguo hipermercado.





Más de 12 mil mascotas han sido rescatadas

Desde el inicio de las inundaciones hace tres semanas en Rio Grande do Sul, más de 12.000 animales, entre mascotas y especies salvajes, han sido rescatados.

Los brasileños han seguido con gran preocupación la situación de los animales afectados, como el caso del caballo Caramelo, que fue rescatado de un tejado rodeado de agua en una operación transmitida en vivo por televisión.

Incluso la primera dama de Brasil, Rosângela Lula da Silva, también conocida como Janja, se ha involucrado en la causa. Hace un par de semanas, visitó un refugio y adoptó una perra rescatada, a la que llamó Esperanza.

Con información de EFE.





