El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que “si la gente lo decide en la revocación de mandato” se retira por completo en septiembre del 2024 y dejará de utilizar redes sociales como Twitter y Facebook.

“Y es retiro completo (…) Nada, no vuelvo a participar. Cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público, voy a procurar que no me tomen ninguna foto porque entonces sí voy a poder estar totalmente cómodo”, dijo.

“No hace falta estarse rasurando toda la mañana. Entonces con los árboles, con los pájaros; escribiendo y eso no para publicar cada año, no. Voy a publicar saliendo, a los tres años para no tener nada que ver”, agregó durante la conferencia que realizó hoy desde el Palacio Nacional.

Desde el Salón Tesorería, López Obrador apuntó que su partido dispone de buenos relevos generacionales y que al finalizar su mandato entregará “buenas cuentas”.

Asimismo, brindó una recomendación para todos los que participan en política: “No tener mucho apego al poder”.

“El no quedarnos mucho tiempo, el no sentirnos insustituibles, el no caer en el ‘necesariato’, el no decir ‘me falta tiempo para terminar la obra’, el no decir ‘es que solo yo, no hay otro’, eso lo tengo muy claro”, finalizó el mandatario.

