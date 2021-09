Un estudiante peruano de segundo año de la Universidad de Pensilvania, también conocida como Penn, fue brutalmente atacado por un miembro de la fraternidad Psi Upsilon (que pertenece a la institución educativa) durante una fiesta el 4 de septiembre. El ataque recién se dio a conocer semanas después.

Según un testigo del ataque, el estudiante universitario Nicholas Hamilton golpeó a la víctima, que no pertenece a la fraternidad, entre 10 y 20 veces hasta dejarlo inconsciente, ante la mirada atenta de los demás miembros, quienes no intervinieron. Más tarde esa noche, la víctima fue transportada en ambulancia al Hospital de la Universidad de Pensilvania, según informa el diario de The Daily Pennsylvanian.

El asalto, que tuvo lugar en la casa de la fraternidad, también conocida como “Castle”, en el campus en las calles 36 y Locust, fue denunciado en el registro de delitos Clery, de la División de Seguridad Pública (DPS por sus siglas en inglés) .

Los registros médicos obtenidos en el Servicio de Salud del Estudiante muestran que la víctima fue diagnosticada primero con una conmoción cerebral y luego con una lesión en la cabeza, además de un traumatismo orbital. Según la revisión de la policía, el estudiante atacado no se habría defendido.

“La Oficina de Conducta Estudiantil está investigando actualmente. DPS está muy al tanto del incidente”, dijo la vicepresidenta de Seguridad Pública y superintendente de la policía de Penn, Maureen Rush, a The Daily Pennsylvanian el 9 de septiembre.

La víctima habría ingresado a la casa Castle alrededor de la 01:00 a.m. del 4 de septiembre y estuvo por 10 minutos en una de las salas capitulares cuando Hamilton se le acercó. Una testigo, que es un estudiante de segundo año de la universidad, dijo que el atacante empujó a la víctima varias veces, lo que provocó que este levantara la mano (en señal de rendición) y dijera en voz alta que saldría de la casa. La testigo también recibió golpes por salir en defensa del agredido.

El hermano de la víctima señaló a la policía que el ataque pudo ser motivado por un tema discriminatorio alegando que Hamilton hizo comentarios con carga racial hacia él y su hermano en otro evento de Castle en enero, incluyendo comentarios como “Por supuesto que ambos son peruanos. Al menos no eres ecuatoriano”.

ESTUDIANTES PROTESTAN EN CAMPUS

Este medio recogió declaraciones de la estudiante de doctorado en Comunicaciones de Penn, Lucila Rozas, quien denunció el hecho a través de su cuenta de Twitter.

Un estudiante peruano fue brutalmente atacado en el campus de UPenn a inicios de setiembre por motivos raciales. Sin embargo, recién nos enteramos hoy y no hay respuesta formal de la universidad. Ayúdenme a difundir @larepublica_pe @elcomercio_peru @CancilleriaPeru https://t.co/3KSJQiJWzL — Lucila Rozas (@LucilaRozas) September 27, 2021

Rozas señaló que hoy por la mañana, días después de hacerse pública la noticia, estudiantes protestaron con pancartas en el campus de la universidad denunciando que se estaba ocultando y/o tergiversando información. También criticaron la cultura de violencia en las fraternidades.

“Esto (la denuncia) ha puesto un poco en cuestión qué es lo que aportan estas fraternidades al entorno estudiantil en las universidades. Porque realmente hay toda una cultura que genera problemas, ataques y una serie de situaciones nada ideales para las estudiantes mujeres, pero también para estudiantes extranjeros”, manifestó Rozas.

Precisó que el tema es bastante hermético, ya que la denuncia se hizo en la oficina de la policía que pertenece a la universidad y que incluso el diario que denunció el caso está integrado por miembros de la misma casa de estudios.

Aseguró que existe un temor hacia los miembros de estas hermandades, que en su mayoría tienen mucho dinero y no admiten a estudiantes que no sean estadounidenses.

“Es un problema porque nos están poniendo en peligro a nosotros que somos estudiantes internacionales. Muchos de nosotros somos latinos, y en algún momento somos racializados. Nos hace sentir inseguros”, declaró.

Hasta el momento la universidad no ha emitido un comunicado oficial con lo ocurrido. Según declaró Rozas, solo se emitió un correo electrónico hacia los estudiantes informando lo sucedido.

Actualmente ya existe un pedido para desalojar a la hermandad Psi Upsilon de la Casa Castle. La solicitud se hizo a través de la página change.org con el nombre: Evict Psi Upsilon From “Castle”.

