El 23 de enero de 2020, un camión cisterna abastecedor de Gas Licuado de Petróleo (GLP) originó un devastador incendio y explosión debido a una fuga de combustible en Villa El Salvador. Hoy, cuatro años después, las familias afectadas siguen esperando justicia y la atención prometida por las autoridades.

Las viviendas afectadas por la tragedia, que cobró la vida de 34 personas y dejó a otras 11 gravemente heridas, todavía muestran aún las consecuencias de aquel día, como las paredes deterioradas y las columnas quemadas.

“Hasta el día de hoy ustedes pueden ver cómo está esta casa. Está tal cual como ocurrió ese día del incendio, todo está quemado, todo destruido. La vivienda ha sido catalogada como inhabitable. En cualquier momento puede colapsar y este es el símbolo del incumplimiento, de la falta de palabra del Estado, del Ministerio de Vivienda, no han cumplido su promesa”, expresó Luis Gutiérrez, residente afectado, a Canal N.





Culpables ausentes y justicia pendiente





A pesar de la magnitud de la tragedia, hasta la fecha no se ha identificado ni sancionado a los responsables. “No hay ningún culpable hasta el día de hoy. Han pasado cuatro años y nadie ha pasado tras las rejas ni siquiera un segundo por los 34 fallecidos que hubo en este siniestro. Nadie, no hay ningún responsable, indemnización de manera similar no se ha recibido ni 10 céntimos, ni siquiera un curita de los responsables”, lamentó Gutiérrez.

La investigación se encuentra estancada, involucrando a diversas entidades como Osinergmin, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Villa El Salvador, la empresa de gas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, las familias afectadas continúan sin recibir las respuestas y compensaciones necesarias.

Gutiérrez, al igual que muchos otros vecinos, espera que las víctimas de la reciente detonación en Villa María del Triunfo no corran con la misma suerte de abandono y desatención.

Luis Gutiérrez, familiar de una de las víctimas de la deflagración del 2020, menciona que no ha recibido indemnización ni han identificado culpables o responsables del desastre: Este es el símbolo del incumplimiento de la falta de palabra del Estado



Explosión de gas en grifo deja un fallecido y 46 heridos en VMT





Una persona fallecida y 46 heridos dejó ayer una explosión de gas natural comprimido (GNC) en un grifo ubicado en el cruce de las avenidas Lima y Pachacútec en el sector de José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Los daños materiales son cuantiosos y, al cierre de esta edición, la emergencia todavía no era controlada.

La emergencia comenzó a las 4:20 p.m. Un sonido estrepitoso, acompañado de rotura de vidrios y puertas e incluso perforaciones en paredes, hizo que los vecinos salgan aterrorizados de sus predios. En los exteriores, la situación estaba fuera de control: todos corrían a ponerse a salvo en medio de peligrosos objetos regados en la pista.

Otras personas salían desesperadas de tiendas, centros comerciales, buses y autos. La onda expansiva había causado innumerables destrozos materiales al menos en cuatro cuadras a la redonda.

“Ha volado el tanque de gas. Se ha reventado. Sonó tan fuerte que levantó hasta los techos. Ya son tres años que vienen ocurriendo estas explosiones cuando llenan el gas”, relató entre lágrimas una residente de la zona.

Tragedia en VMT. Foto: Joel Alonzo / GEC





