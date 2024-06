Los ayudó. Yahaira Plasencia se animó a contar que vivió momentos de pánico junto a su familia tras una repentina explosión debido a una fuga de gas en casa de su vecino. A través de sus historias de Instagram, la exenamorada de Jefferson Farfán narró la terrible experiencia que afortunadamente no tuvo víctimas mortales.

De acuerdo con el testimonio de la cantante, se encontraba en su departamento en Jesús María junto a su madre Gloria Quintanilla y sus hermanos Jorge y Silvana, cuando un fuerte sonido alteró la tranquilidad de su domicilio.

“Hace un rato me he llevado el susto de mi vida con mi mamá, mi hermano y mi hermana porque mi vecino de arriba (…) no sé qué pasó, pero hubo como una explosión por una fuga de gas muy fuerte que le sacó todas las lunas de su sala, toda, toda se fue, menos mal no había nadie abajo en la parte de la cochera porque si no creo que eso hubiera podido matar a cualquiera y la explosión también”, contó la artista.

Según manifestó, la bailarina se encontraba en su vivienda alistándose para salir, cuando fue sorprendida por el fuerte ruido.

Ante ello, no dudó en salir de su domicilio para auxiliar a los heridos, quienes se encontraban en ‘shock’. “Ha sido una fuga de gas terrible. Tuve que subir con mi hermano a sacar a la señora que estaba en shock, se había quemado parte del pelo, al niño que estaba con ella, a la perrita que estaba con ella y mi mamá está súper nerviosa porque ella sufre de nervios”, detalló la cantante.

“Sentí el remezón en mi departamento, es que literal era una bomba. Todo el mundo nos asustamos y mi hermano se puso la capucha porque iba a salir en ese momento. Se puso la capucha y me cuenta que se tiró al piso porque vio como esa explosión hizo que salieran todas las lunas de la señora. Pedacitos de vidrio, ¡terrible! Y tuvimos que ir a auxiliar a la señora y sacarla del departamento porque ella estaba en shock. Tenía un perrito y un niño con ella que también lo sacamos del edificio”, relató Yahaira.

Afortunadamente, los daños fueron materiales y los heridos fueron asistidos tras la llegada de los bomberos, según comentó Plasencia.

