El abogado de Germán Málaga , Luis Vivanco, cuestionó el pedido de detención preliminar por 7 días solicitado por la Procuraduría Anticorrupción contra su patrocinado por el caso ‘Vacunagate’ y dijo que solo busca “presionar” al Ministerio Público con dicha medida.

En RPP TV señaló que a su parecer no existe ningún argumento penal que justifique la medida solicitada por la Procuraduría, pues Málaga aún no ha sido incorporado a ninguna investigación formal por la vacunación irregular contra el COVID-19 de varios exministros y funcionarios.

“Quiero ser bastante enfático en expresar una absoluta indignación y rechazo a esta medida, y sobre todo a esta actitud vinculado a un protagonismo impostado por parte de la Procuraduría. Estamos al inicio de diligencias preliminares que en el caso de mi patrocinado ni siquiera ha sido formalmente incorporado a una investigación y a este nivel la Procuraduría está tratando de forzar o de presionar al Ministerio Público a que tome una decisión que es absolutamente contraria a cualquier principio cautelar penal”, expresó.

En ese sentido, Vivanco refirió que no se puede “justificar detenciones y prisiones”, por lo que pidió que se deje de asociar “justicia con cárcel”. También insistió en que se avancen con las investigaciones del ‘Vacunagate’ bajo los parámetros constitucionales.

“Qué cosa supone la Procuraduría, ¿que existe algún elemento o indicio que haga suponer que mi patrocinado se va a sustraer a la acción de la justicia? ¿Que se va a fugar cuando viene cumpliendo con todas las citaciones que se le han hecho hasta el momento? ¿O es que hay alguna prueba que se quiera preservar vinculada con la libertad de mi patrocinado? Nada de eso se ha dicho y nada de eso existe”, acotó.

“Ya la fiscalía ha asegurado la prueba principal que son los documentos, yendo a las diversas instituciones. Entonces cuál es a necesidad de promover esta detención y sobre todo de salir públicamente a publicitarla, como si el promover una detención preliminar que no corresponde fuera un gran logro para un representante de una institución del Estado”, agregó.

Finalmente, el abogado de Germán Málaga enfatizó que su patrocinado no es funcionario público y no puede haber cometido delito alguno, pues no participó en la negociación para la adquisición de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

“Si de alguna manera, según la tesis de la procuraduría, tiene un grado de participación distinto, al título de complicidad, no se ha explicado cómo. Mi patrocinado no ha tenido nada que ver con la negociación de compra de la vacuna”, sentenció.

Como se recuerda, la Procuraduría Anticorrupción solicitó este viernes a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción la detención preliminar por 7 días para Germán Málaga, Orestes Cachay, Carlos Castillo, Jorge Jarama, Mario Tavera, Alejandro Bussaleu y Óscar Suárez por el caso ‘Vacunagate’.

