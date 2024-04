Como nunca antes la viste. Wanda del Valle, la joven de 27 años que es requerida por la justicia peruana, conocida también como la ‘Bebecita del crimen’, dio una entrevista a un medio internacional y contó detalles íntimos de su relación con quien fuera su pareja, el sicario abatido Maldito Cris, vinculado al Tren de Aragua.

Vestida de sastre y con el cabello rubio -tal y como se hizo conocida en redes sociales-, Wanda respondió a las preguntas del programa Testigo Directo, donde reveló, por ejemplo, los momentos de su captura y la relación que tuvo con el sicario fallecido.





Las acusaciones

Del Valle negó que sea culpable de los delitos que le imputan y negó que haya ofrecido dinero para atentar contra la vida del coronel Víctor Revoredo.

“No soy culpable de los que me están acusando. Eso es totalmente falso (que haya ofrecido 40 mil soles par amatar a Revoredo), nunca he tenido esas intenciones ni las voy a tener”, dijo.

Asimismo, expresó que nunca supo de dónde venía el dinero que gastaba en lujos junto a ‘Maldito Cris’.

“En ningún momento supe de dónde venía su dinero. Si tu esposo te dice ‘vamos de vacaciones’, yo arreglaba mi bolso e iba (...) tu esposo te da un regalo, tú le vas a preguntar ‘¿de dónde sacaste la plata?’. Es un regalo, un obsequio”, dijo.

Además, aseguró que “nunca recibió” dinero de ninguna extorsión o trata de blancas. “Yo trabajaba, era comerciante informal, vendía carteras, perfumes”.





Estadía en Colombia

La ‘Bebecita’ se encuentra en Colombia a la espera de ser extraditada a Perú y recordó que su llegada a dicho país fue sencillo.

“Yo me vine normal, me vine por la frontera, por carretera y autobús”, recordó.

Y agregó: “Yo salía normal a la calle, al supermercado, a la peluquería. Una mañana salgo del domicilio donde estaba, veo una camioneta que nunca había visto y dije ya fue, es el día de mi captura”.





La relación con ‘Maldito Cris’

Wanda también respondió de la relación que mantuvo con el conocido sicario, dijo estar enamorada y que eso fue determinante para que no lo entregara a las autoridades.

“No sé si era mi responsabilidad entregarlo, pero ¿quién entrega a un familiar? ¿Quién entrega a una persona que ama? si era mi responsabilidad, no lo hice; a lo mejor ese fue mi error, pero yo no lo iba a entregar”, indicó.

Reveló que aún lo sigue amando y dio detalles de que sabía que Maldito Cris iba a morir a manos de la Policía.

“Lo amo y lo extraño, porque todos tenemos un corazón. Recuerdo lo que siempre me decía, que él no era para la cárcel, que él se iba a hacer matar porque no iba para la cárcel”.

El reportaje termina con dos revelaciones sobre la vida íntima de Wanda del Valle:

Tiene las cenizas de ‘Maldito Cris’ dentro de un dije en forma de corazón.

Su pequeño hijo vive en Lima escondido por temor de que le ocurra algo.

