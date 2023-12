Delincuentes peruanos y remanentes de la banda criminal Los Intocables Ediles, que estuvo liderada por el exalcalde Elías Cuba y fue desarticulada en 2018, estarían detrás de las amenazas de muerte al alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez, quien ayer denunció que individuos ligados a la lotización de espacios públicos en su jurisdicción dejaron en la puerta de su vivienda una granada de guerra y una corona fúnebre.

De acuerdo a fuentes policiales, actualmente el comercio ambulatorio en los dameros A, B y C está bajo control de mafias nacionales que existieron antes, durante y después de Los Intocables Ediles, mientras que las organizaciones criminales extranjeras manejan una parte del damero C y de la avenida Aviación.

“No creo que se trate del Tren de Aragua. El damero B no lo dominan los venezolanos, el damero B lo dominan varias mafias peruanas. La mafia venezolana domina una zona del damero C y una zona de la avenida Aviación. Sí creemos que algunos de los remanentes de Los Intocables, que siguen operando en los dameros, estén detrás. El mensaje es claro: no hacer nada y dejar el comercio informal como está”, declaró la fuente a Perú21.

Por la campaña navideña, las mafias cobran mil soles por instalar a los informales en las veredas de Gamarra y otros mil soles para protegerlos de los operativos policiales y municipales.

En los últimos cinco años, la investigación en torno a Los Intocables Ediles no ha presentado avances determinantes, incluso hasta ahora no se ha presentado la acusación fiscal para iniciar el juicio contra Elías Cuba, su hijo Eliseo Cuba y exfuncionarios de la Municipalidad de La Victoria.

El caso está a cargo del fiscal José Caballero Miranda, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

AMENAZA

Sujetos desconocidos dejaron ayer en la mañana en la puerta de la vivienda del burgomaestre Rubén Cano, en el jirón Oswaldo Hercelles 241, una granada de guerra cubierta con una bolsa plástica negra y un arreglo fúnebre con una tarjeta que decía: “Déjanos trabajar o quieres que La Victoria se quede sin alcalde. La Victoria H.D.P.”.

El amenazante hallazgo fue denunciado al Depincri de La Victoria a las 7:35 a.m. Los agentes aislaron la zona hasta la llegada de personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) y ordenaron que nadie salga de la casa. El alcalde no estaba al interior del predio.

El día anterior, la autoridad edil había participado en un operativo de erradicación del comercio ambulatorio en Gamarra, luego de que un millón de personas, entre clientes y ambulantes, abarrotaran el emporio el fin de semana.

Las amenazas de muerte, agregó el alcalde, comenzaron en enero de este año y provienen de mafias que lotizan los espacios públicos en el emporio y otras calles de La Victoria.

“La venta de espacios públicos es una amenaza constante y es de conocimiento público. Todos lo saben. La pelea diaria por los espacios públicos hace que (yo piense que) pueda ser (responsable del atentado) una de esas (bandas)”, declaró.

El burgomaestre, con la voz entrecortada, pidió perdón a su familia por “exponer mi integridad” e invocó a la presidenta Dina Boluarte, al premier Alberto Otárola y al ministro del Interior, Víctor Torres, que acaben con las extorsiones, sicariato y crimen organizado.

TENGA EN CUENTA:

·La empresaria de Gamarra Susana Saldaña expresó su solidaridad al alcalde Rubén Cano y exhortó a las autoridades a intervenir el emporio en el más corto plazo para dar una muestra de autoridad.

·El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, invocó a la mandataria Dina Boluarte a tomar decisiones para detener el avance de la delincuencia y criminalidad. “Basta ya de tanta inseguridad, delincuencia”, expresó.