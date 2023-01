El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a pronunciarse sobre los contratos de concesión de los peajes pero, esta vez, en un tono distinto. Dijo que “si producto de la renegociación no se llega a ningún acuerdo, procedemos a declarar la nulidad”.

Tras acudir a la juramentación de la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, López Aliaga refirió que “esos dos contratos nacen manchados de corrupción”. Lamentó, además, que este hecho no haya sido introducido en los arbitrajes internacionales. “Lo que a mí me toca, para ir por una ruta legal, es renegociar en una primera instancia”, enfatizó.

Anunció que en la renegociación pedirá que se declare nula la adenda y, “en el caso de Odebrecht, que se terminen todas las obras y se me dé una explicación de por qué se fijó un valor tan alto para el peaje... No hay ninguna obra porque, por ejemplo, en la Ramiro Prialé, que le corresponde a esa concesión, la han dejado tirada, en general no hacen ninguna obra”.

Sostuvo que, para llevar a cabo este proceso, debe contar con la autorización del Concejo Metropolitano de Lima. “Le voy a pedir la autorización de renegociar, pero que me den un plazo, quince días ponte. Si yo noto que no hay avance en la negociación, rápidamente voy a pedirle autorización al concejo para pedir la nulidad de la adenda de la corrupción, firmada por la señora Villarán… y voy a pedir la nulidad del contrato que se firmó con Odebrecht”, expresó.

Acotó: “Yo voy a llegar, si es necesario, a la nulidad de la adenda famosa y de la concesión que se dieron justamente los días anteriores a recibir la coima la señora Villarán y que se dieron para que la señora Villarán pudiera hacer su campaña del NO. Yo no varió”.

El pasado 2 de enero, el flamante burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga, anunció que se sentará a negociar con los actuales concesionarios “que, lamentablemente, han ganado laudos a nivel internacional en contra de la población de Lima”.