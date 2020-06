Actualización 01-06: Eyvi Ágeda, falleció tras más de un mes de luchar por su vida. La joven tenía quemaduras de tercer grado en más del 60% de su cuerpo.

Actualización 29-04: Dictan 9 meses de prisión preventiva contra Carlos Javier Hualpa Vacas, agresor de Eyvi Ágreda.

Carlos Javier Hualpa Vacas, agresor confeso del ataque a Eyvi Ágreda Marchena (22), en su declaración a los agentes de la Depincri de Miraflores afirmó que la tarde del martes último esperó la salida de víctima de su centro de trabajo, en una empresa de Telefonía en La Victoria y la siguió sin que ella se diera cuenta.

El agresor contó que salió de su centro de labores en la avenida Argentina y subió a un bus hasta la avenida La Marina. Ahí abordó otro ómnibus de transporte público con dirección a la avenida Javier Prado y bajó en el paradero del centro comercial La Rambla.

Luego caminó hacia el trabajo de Eyvi Ágreda, ubicado en la avenida Arriola. En el trayecto pensaba en “todo lo que Eyvi no me pagaba. En que se aprovechaba de su apariencia física para utilizar a los hombres. Daba la apariencia de una persona que no era. Que se preocupaba solo por ella”.

Así llegó al punto de destino y esperó que apareciera su víctima. “Ella caminó hasta el paradero de Tottus de San Isidro. La seguí sin que ella se diera cuenta. Subí en el mismo paradero. Ella no se dio cuenta (de su presencia) porque estaba media dormida”.

Mientras el bus avanzaba él pensaba que todos los problemas que pasaba era por culpa de Eyvi. “Sentí que debía darle un escarmiento. Saqué la botella con gasolina que tenía en mi mochila. Me acerqué. Yo solo quería echarle en la cara pero el bus se movió y se esparció en todo su cuerpo. Mi brazo izquierdo también se prendió. Lo apagué. Corrí tres cuadras, me saqué la polera. Tomé un taxi que me cobró 60 soles hasta mi casa. Llamé a mi hermana para que me recoja en el hospital EsSalud. Le confié la verdad de lo que había sucedido”, contó.

Más adelante precisó a la Policía que solo quería dejarle marcas en la cara y no en el cuerpo. En octubre de 2015, Carlos Javier Hualpa Vacas le propuso ser enamorados, pero ella lo rechazó diciendo que tenía pareja. Pese a su negativa, él le regaló rosas y peluches, motivo por el cual se distanciaron. Sin embargo, él alega que ella lo seguía llamando continuamente y que solo la siguió una vez a su casa y ella le reclamó.