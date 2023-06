La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) anunció que prepararán las gestiones adecuadas para que una de las próximas ediciones de The World’s 50 Best Restaurants se realice en el Perú. La más reciente edición premió al restaurante nacional, Central, como el mejor restaurante del mundo.

Otros restaurantes peruanos que aparecieron en la prestigiosa lista fueron el Maido (puesto 6), el Kjolle (puesto 28) y el Mayta (puesto 47). Esto no solo mejoraría la imagen del país en el extranjero, sino también llevaría a un crecimiento y fortalecimiento del sector gastronómico del país. Si se llegase a celebrar el próximo evento de The World’s 50 Best en el Perú, eso no llevaría solo a que hubiese una reunión de las personalidades más importantes de la gastronomía tanto nacional como mundial; sino también llevaría a la atracción de inversionistas extranjeros en el país.

Promperú siempre ha tenido en mente propulsar estrategias para conseguir que ocurran eventos internacionales en nuestros terrenos en conjunto con el sector privado. Estos actos son positivos ya que el aumento del flujo de turistas ayuda a la economía y la infraestructura del país.

Perú posee una ubicación geográfica privilegiada, al estar conectada, mediante el océano Pacífico, a todos los puntos clave de América, Europa y el Asia-Pacífico. Siendo un punto clave llevaría a que turistas de distintas partes del mundo lleguen a nuestro país.

Gracias a la reactivación de eventos en el 2023, se ha llegado a confirmar más de 30 eventos internacionales ocurriendo en nuestro país, lo que significaría un impacto económico de cerca de 48 millones de soles. Algunos de estos eventos son el VIII World Forum on Energy Regulation (WFER), XXII Congreso de Negocios en la Era Digital (NED 2023), XV Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre y la Feria MINPRO, 11º Conferencia – Exhibición Expoenergía Perú 2023, XXVII Seminario Internacional Blueberries Trujillo 2023, XIV TICAR (Simposium de Tecnología de la Información, Telecomunicaciones, Automatización Robótica), y más.