Un hombre, identificado como José Rua, fue acusado como el presunto culpable de quemar la vivienda de su suegra ubicada en Villa María Del Triunfo.

El hecho ocurrió luego de que la hija de la afectada terminara la relación sentimental que mantenía con Rua.

Según informó América Noticias, José Rua, quien tiene 28 años, llegó hasta el inmueble y se aseguró de que esté vacío. Luego, procedió a prender fuego. “Incendió su casa de mi mamá. Ha incendiado el cuarto que yo arriba tenía con él. Ha incendiado todo, no es justo que yo siempre viva así, escondida, corriéndome de esa persona”, dijo la expareja de José Rua al matinal.

Los vecinos de la agraviada intentaron sofocar las llamas, pero fue en vano. La víctima del ataque a su vivienda aseguró que teme por su seguridad y la de su familia. “Me siento muy mal. Quisiera que me apoyen. Le puede hacer algo a mi hijo, a mi familia. Por favor que me ayuden, ese hombre ya no sirve”, afirmó.

De acuerdo a la información de las autoridades, José Rua registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo, violencia sexual y violencia física. La Policía Nacional Del Perú llegó hasta la vivienda del acusado, pero no lo halló.