Indolentes. Dos adolescentes de 14 y 15 años provocaron una quemadura de tercer grado en la pierna de un niño de 12 años, quien ya sufría bullying por parte de los mismos menores que hoy lo marcaron para siempre en Villa María del Triunfo.

El violento incidente sucedió hace un mes y desde entonces, la madre está preocupada pues, en los hospitales no hay camas, ni área especializada que traten las quemaduras. Además, contó que necesita injertos para la piel.

Según su relato, “los agresores le echaron thinner en sus piernas y le prendieron fuego. La madre de la víctima dijo que no han podido trasladar a su hijo al Hospital del Niño para que sea sometido a una operación, por lo que solicita que los responsables se hagan cargo de lo ocurridos.

“Los niños le dicen que pise el thinner donde estaban prendiendo fuego y mi hijo no quiso hacerlo, entonces los adolescentes lo cargan y lo obligan a pisar el fuego y le echan más tinner y ahí es donde se prende mi hijo la pierna”. contó la mamá a caras de ATV.

¿Amigos del joven herido?

“No son amigos siempre está en domicilio, no para en al calle. Eran unos vecinos. Lo molestaban, mi hijo es un poco gordito, lo molestaban, me insultaban, y ahora que es grave me ha contado lo que le hacían. Estoy buscando para que les ayuden para operarlo un mes así, no hay citas y necesito operarlo. Pide ayuda al ministerio de la mujer” recalcó. p

Me pueden llamar es este número: 922 374 021

