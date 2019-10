Alerta padres de familia. Que nadie le robe el sueño del viaje de promoción de sus hijos. Ante la reciente denuncia de estafa en agravio de 40 escolares de quinto de secundaria del colegio cooperativo San Felipe, en Jesús María, con el ‘cuento de viaje de promoción’, la Policía pide a los padres a estar en alerta y brinda algunas recomendaciones para que no sean víctimas de inescrupulosos sujetos.

Los padres del referido colegio denunciaron el martes último a Jimmy Marcos Castillo Mori en la División de Investigación de Estafas de la Dirincri. Este supuestamente era el dueño de la agencia turística Borderless y su oficina funcionaba en San Miguel.

Castillo Mori en abril sostuvo una reunión con los padres de familia y les ofreció un paquete de viaje a San Andrés, en Colombia, por el precio de US$945 por alumno que consistía en el sistema todo incluido, es decir, boleto de avión de ida y vuelta, traslado desde el aeropuerto, hotel y alimentación completa. Los progenitores acudieron a su oficina y acordaron tomar sus servicios turísticos.

Desde a fines de abril los padres empezaron a hacer depósitos mensuales a una cuenta bancaria de Mori que concluyó en setiembre. El pago total fue de US$ 46,529. Sin embargo, desde mediados del mes pasado, el agente turístico cambió de actitud con los padres, no respondía las llamadas y siempre les daba una y otra excusa cuando estos le pedían las reservas de los boletos aéreos y del hotel. El viaje estaba programado para el 5 de octubre y los escolares no pudieron concretar su sueño.

Pero este no sería el único caso. Los alumnos del colegio Innova Schools, en Santa Clara, en Ate, también fueron estafados por la suma de S/92 mil con el cuento del viaje de promoción al mismo destino: San Andrés. Así lo denunció hace tres días la actriz y empresaria Gloria Klein en radio Capital.

“Yo contacté con Juan Salas, conocido como la Juanacha, y le comenté el deseo de viajar de los chicos. Él me contactó con Jorge Niño, de la empresa Inka Crucero. Me dijo que era su socio, que trabajaban juntos, incluso, se presentó en las reuniones con los padres”, indicó durante la entrevista radial.

Los padres cancelaron el paquete ofrecido en dos cuotas. Ellos pidieron los boletos y las reservas en los hoteles pero Niño les dijo que no iba a continuar con el contrato y se comprometió a devolverles el dinero. Sin embargo a la fecha no lo ha hecho. “Creo que estos casos deben hacerse públicos para evitar que otras personas sean víctimas de estafadores como nosotros”, sentenció la actriz en radio Capital.

Ante estos dos casos, el comandante PNP Luis Zerpa García, de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, señaló que en esta unidad especializada solo tienen la denuncia que realizaron los padres del colegio cooperativo San Felipe y la única en los últimos dos años.

El oficial pidió a los padres, cuyos hijos están de promoción en primaria o secundaria, a estar en alerta ante los ofrecimientos de agencias de viajes y turismo para que no sean estafados. Para ello brinda algunas recomendaciones.

1.- Corroborar la identidad de la persona que ofrece el servicio y también la reputación de la empresa para la que trabaja o dirige.

2.- Si el primer contacto es a través de Internet, el siguiente paso es conocer las oficinas de la agencia de viajes. Indagar la trayectoria de esta.

3.- Buscar en la página Web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) si la agencia de viajes y turismo está registrada en esta entidad para brindar este servicio.

4.- Si van a tomar los servicios que ofrece la agencia se debe exigir un contrato por escrito y pedir una copia. Si es posible hacerlo notarialmente.

5.- Leer el documento del contrato con tranquilidad para evitar ser sorprendidos antes de firmar.

6.- Revisar a través de la página Web de la aerolínea la reserva del viajero con un código. Igualmente, corroborar la reserva en el hotel que figura en el contrato.

7.- En el caso de que la tramitación del viaje o vuelo se realice por Internet es importante asegurarse de hacerlo siempre en páginas oficiales de las agencias de viaje o de las compañías aéreas.