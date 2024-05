César Pablo Araujo Bautista, quien fue detenido por estar involucrado en la producción y distribución de miles y millones de soles falsos, mantiene una demanda contra el Estado peruano y exige S/ 800 mil como reparación civil por daños y perjuicios, según dio a conocer Panorama.

El presunto delincuente sindicado como el líder de la organización criminal fue sentenciado en los noventas a 25 años de cárcel por varios delitos de terrorismo y por supuestamente pertenecer a Sendero Luminoso. Sin embargo, solo estuvo preso siete años, y continuó delinquiendo tras recuperar su libertad.

A la par, Araujo Bautista inició una demanda contra el Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial y exigió la suma de 800 mil soles por daños y perjuicios por concepto de errores judiciales al considerar que estuvo preso injustamente.

El abogado de este sujeto detenido explicó al dominical que el hecho que su patrocinado se encuentre privado de su libertad no impide que su proceso contra el Estado continúe, por lo que dijo confiar en que saldrá victorioso en su demanda,

“Tener referencia de otros casos, de otros procesados, que he visto que los han indemnizado, sí. El hecho que él este preso o privado de su libertad. El proceso es un tema de naturaleza civil, el proceso continúa. Yo como abogado estoy facultado a firmar por él”, explicó el letrado.

Según el abogado, César Pablo Araujo Bautista se encuentra preocupado por su proceso contra el Estado y se encuentra a la expectativa en que se programe la fecha de la audiencia de su juicio.

“El martes de la semana pasada me llamó reclamándome cómo iba su caso y todo el tema… constantemente, coordinábamos mensual, al mes, estaba pendiente, siempre le informaba los avances y todo el tema. (¿Quería que el Estado sea rápido con él?) No, pues es que también tiene buen tiempo, tiene como dos años, tres años este proceso y todavía no señala fecha para audiencia”, añadió el representante legal del detenido.





