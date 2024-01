Luego de atacar a balazos su vivienda y auto, ahora le piden 100 mil soles para no atentar contra su vida ni la de su familia. Este es el drama que atraviesa un empresario avícola en el distrito de San Juan de Lurigancho, quien es víctima de extorsión por miembros de la banda criminal La Batería del Loco Aroni.

Las amenazas a la familia del comerciante son recurrentes desde diciembre, pero esta última, reportada hace una semana, superó todos los límites, pues dos sicarios llegaron hasta su casa y uno de ellos disparó 9 veces contra el predio y el vehículo estacionado afuera. Incluso, una de las balas atravesó la puerta y casi le cae a su menor hija.

“Mi hija estaba en la sala; yo, en mi cuarto, y una bala impactó en un mueble de la sala, pasó enfrente de ella”, narró consternada la esposa del empresario.

Según las cámaras de vigilancia del lugar, un delincuente encapuchado descendió de una motocicleta lineal, conducida por otro criminal. Luego, realizó los 9 disparos y colocó debajo de la puerta dos hojas de papel consignando la amenaza: “100 mil soles y los dejamos en paz”.

¿QUIÉNES SON?

Los criminales se identifican como miembros de La Batería del Loco Aroni y este es el mensaje que le han enviado al empresario avícola y a su esposa: “Somos La Batería de... SJL y tienes que colaborar, o si no ya sabes cuál es el sistema. Ya te dejé en tu casa. Acá tamos pidiéndole 100 mil soles, si no colaboras ya sabes cuál es la consecuencia. Mira que en tu casa te he visitado, acá queremos respuestas. Rápido que tengo tu carro ubicado, tu puesto vigilado”.

“Quieren que les dé lo que piden, 100 mil soles, como si fuéramos millonarios. Optan por tirar balas. Dicen que ya saben dónde vivimos, dónde estudian nuestros hijos”, declaró la esposa del empresario.

SABÍA QUE

Por miedo a que las amenazas se hagan efectivas, el empresario y su familia se mudaron a otro distrito; pero temen que los sicarios los ubiquen.

La denuncia por extorsión fue ingresada ante el Depincri de SJL, que ya investiga a los extorsionadores.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO