De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar el estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o el orden interno o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. A nivel de seguridad ciudadana, ¿nos encontramos en esa situación? Sí. ¿Pero servirá de algo este régimen de excepción anunciado por la mandataria Dina Boluarte y que solo se aplicará en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana? Para los especialistas consultados por Perú21, no.

“Me parece una medida ineficaz, una cortina de humo para fingir que están haciendo algo cuando, en realidad, no tienen ningún plan para luchar contra la delincuencia”, manifestó el exministro del Interior Fernando Rospigliosi. “El estado de emergencia podría ser útil si es que hubiera una estrategia. Pero, como no existe la estrategia, el estado de emergencia no va a servir de mucho”, manifestó el experto a Perú21.

Rospigliosi cuestionó severamente que se haya decidido aplicar esta disposición solo en tres distritos del país. “Todos los delincuentes van a pasar una línea y ya están en otro distrito, y la emergencia ya no va a servir. Se trata de una situación absurda”, recalcó. Consideró que se trata de un anuncio “efectista” y que es una reacción ante la detonación de granadas que ha habido en San Juan de Lurigancho y la cantidad de crímenes que se cometen en esa comuna, “que ya han excedido toda situación tolerable”. Afirmó que al Poder Ejecutivo “no le interesa” hacer algo para enfrentar la inseguridad.

VIVIMOS UN DRAMA

Sobre el tema, el exministro del Interior Rubén Vargas aseguró que el país vive un drama. “El drama que tiene en este momento el Perú, no solamente Lima y los distritos declarados en estado de emergencia, es que estamos frente a un gobierno y un gabinete a la deriva”, aseveró.

En declaraciones a Perú21, afirmó que “nos están tomando el pelo. Están tomando con demasiada ligereza el problema de la inseguridad. La inseguridad está asesinando a peruanos y el señor Otárola no sigue mintiendo”.

Desde su perspectiva, cuando un gobierno no sabe cómo afrontar un problema, recurre al estado de emergencia. “Sucedió con el gobierno de Pedro Castillo con la seguridad y los fertilizantes”, explicó. Pidió la recomposición del gabinete de ministros. “No podemos pedir peras al olmo. El actual no tiene idea de la magnitud ni de la naturaleza del problema”, precisó.

QUE SE SUME LA FISCALÍA

La tarde de ayer, el premier Alberto Otárola sostuvo una reunión con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado. Al término de la misma, el burgomaestre hizo un llamado a la Fiscalía para que se sume a la lucha contra la inseguridad. “Sin el apoyo del Ministerio Público, difícilmente se podrá hacer algo”, indicó.

En tanto, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, refirió que sería razonable que se declare en emergencia los ocho distritos que conforman Lima Norte y no solo San Martín de Porres, pues existe una continuidad territorial y urbana entre dichas jurisdicciones y, además, comparten la misma problemática en seguridad ciudadana.

DATOS

Dos sujetos fueron capturados ayer dentro de la licorería Home Bar, ubicada en San Juan de Lurigancho. Ambos portaban una granada de guerra.

Uno de ellos fue identificado como el peruano Omar Cruzado Morales y el otro es un menor de edad, de 17 años, de nacionalidad venezolana.

Ambos se identificaron como miembros de La Batería del Loco Aroni.

